Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/29058528/
13 марта 2017, 14:41 | Хоккей | ТАСС

Возвращение российского флорбола на международную арену стоит 600 тыс. рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские команды по флорболу получат возможность выступать на международных стартах только после того, как Национальная федерация флорбола России (НФФР) погасит перед Международной федерацией накопившийся долг по членским взносам в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС президент НФФР Максим Чернов.

В конце прошлой недели в прессе появилась информация что <nobr>из-за </nobr>имеющихся задолженностей Национальная федерация флорбола России лишилась членства в Международной федерации флорбола. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В конце прошлой недели в прессе появилась информация, что из-за имеющихся задолженностей Национальная федерация флорбола России лишилась членства в Международной федерации флорбола.

«Нас никто не исключал, нам только приостановили международную деятельность — мы не можем выступать в международных соревнованиях до тех пор, пока не погасим долги, — отметил Чернов. — Но как только все будет выплачено, клубы и сборные всех возрастов сразу получат возможность играть с зарубежными соперниками».

«Финансовые проблемы в нашей федерации образовались из- за того, что не все региональные федерации из-за финансовых проблем платят членские взносы, — продолжил глава НФФР. — Из-за этого образовалась задолженность размером чуть больше одного миллиона рублей. Наши долги международной федерации составляют порядка 600 тысяч рублей. Мы сейчас жестко предупредили регионы и требуем, чтобы они выплатили взносы для того, чтобы мы, в свою очередь, погасили долг по взносу в международную федерацию».

Собеседник агентства посетовал на отсутствие спонсоров в его виде спорта. «Министерство спорта РФ в курсе наших финансовых проблем во взаимоотношениях с международной федерацией, — заметил Чернов. — Но я бы не назвал эту ситуацию суперкритичной, так как размер задолженности не очень большой и мы в любом случае изыщем возможность все погасить. Хочу отметить, что Минспорт нам помогает в силу своих возможностей, но выделяемых денег не хватает».

Центрами развития флорбола России являются Архангельская, Нижегородская, Омская и Московская области.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Первенство России и Спартакиада. Новосибирск — лучший в хоккее с мячом

Первенство России и Спартакиада. Новосибирск — лучший в хоккее с мячом

В Ульяновске завершился турнир по хоккею с мячом в рамках VIII зимней Спартакиады учащихся. Неожиданные исходы матчей, пенальти и триумфы «на классе» — на льду дворца «Волга-Спорт-Арена» за несколько соревновательных дней было все.
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Черчесов: Кокорин не вызван в сборную России по спортивному принципу

Колобков: РУСАДА планирует получить полное признание соответствия кодексу WADA к ноябрю

WTA подтвердила право Шараповой выступить на турнире в Штутгарте в апреле