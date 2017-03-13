Возвращение российского флорбола на международную арену стоит 600 тыс. рублей
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские команды по флорболу получат возможность выступать на международных стартах только после того, как Национальная федерация флорбола России (НФФР) погасит перед Международной федерацией накопившийся долг по членским взносам в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС президент НФФР Максим Чернов.
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«Нас никто не исключал, нам только приостановили международную деятельность — мы не можем выступать в международных соревнованиях до тех пор, пока не погасим долги, — отметил Чернов. — Но как только все будет выплачено, клубы и сборные всех возрастов сразу получат возможность играть с зарубежными соперниками».
«Финансовые проблемы в нашей федерации образовались из- за того, что не все региональные федерации
Собеседник агентства посетовал на отсутствие спонсоров в его виде спорта. «Министерство спорта РФ в курсе наших финансовых проблем во взаимоотношениях с международной федерацией, — заметил Чернов. — Но я бы не назвал эту ситуацию суперкритичной, так как размер задолженности не очень большой и мы в любом случае изыщем возможность все погасить. Хочу отметить, что Минспорт нам помогает в силу своих возможностей, но выделяемых денег не хватает».
Центрами развития флорбола России являются Архангельская, Нижегородская, Омская и Московская области.
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