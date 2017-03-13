Возвращение российского флорбола на международную арену стоит 600 тыс. рублей

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В конце прошлой недели в прессе появилась информация, что из-за имеющихся задолженностей Национальная федерация флорбола России лишилась членства в Международной федерации флорбола.

«Нас никто не исключал, нам только приостановили международную деятельность — мы не можем выступать в международных соревнованиях до тех пор, пока не погасим долги, — отметил Чернов. — Но как только все будет выплачено, клубы и сборные всех возрастов сразу получат возможность играть с зарубежными соперниками».

«Финансовые проблемы в нашей федерации образовались из- за того, что не все региональные федерации из-за финансовых проблем платят членские взносы, — продолжил глава НФФР. — Из-за этого образовалась задолженность размером чуть больше одного миллиона рублей. Наши долги международной федерации составляют порядка 600 тысяч рублей. Мы сейчас жестко предупредили регионы и требуем, чтобы они выплатили взносы для того, чтобы мы, в свою очередь, погасили долг по взносу в международную федерацию».

Собеседник агентства посетовал на отсутствие спонсоров в его виде спорта. «Министерство спорта РФ в курсе наших финансовых проблем во взаимоотношениях с международной федерацией, — заметил Чернов. — Но я бы не назвал эту ситуацию суперкритичной, так как размер задолженности не очень большой и мы в любом случае изыщем возможность все погасить. Хочу отметить, что Минспорт нам помогает в силу своих возможностей, но выделяемых денег не хватает».

Центрами развития флорбола России являются Архангельская, Нижегородская, Омская и Московская области.