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13 марта 2017, 12:13 | Хоккей | РИА Новости

Норвежские хоккеисты провели самый долгий матч в истории

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Норвегии хоккейные команды «Сторхамар» и «Спарта» провели самый длинный матч в истории, сообщает портал FoxSports.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>мар</span> — <span class=error>РИА</span> Новости.</em> В Норвегии хоккейные команды Сторхамар и Спарта провели самый длинный матч в истории сообщает портал FoxSports. Увеличить
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Чтобы определить победителя, команды в матче плей-офф были вынуждены провести восемь овертаймов. Матч начался 12 марта в 18:00 по местному времени и закончился только в 2:30 13 марта. Общая продолжительность игры составила рекордные 217 минут и 14 секунд чистого времени.

Таким образом норвежцы был побит рекорд, установленный 24 марта 1936 года. Тогда команды «Детройт Ред Уингс» и «Монреаль Канадиенс» боролись в матче плей-оффа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на протяжении 176 минут и 30 секунд.

Из-за необычной продолжительности матча люди стали заявлять о пропаже своих близких, которые пошли на хоккейный матч и не вернулись, ссылается на сообщения местной полиции FoxSports.

Встреча закончилась победой «Сторхамара» со счетом 2:1.
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