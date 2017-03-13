Норвежские хоккеисты провели самый долгий матч в истории
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Норвегии хоккейные команды «Сторхамар» и «Спарта» провели самый длинный матч в истории, сообщает портал FoxSports.
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Видимо, что-то случилось...
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Чтобы определить победителя, команды в матче
Таким образом норвежцы был побит рекорд, установленный 24 марта 1936 года. Тогда команды «Детройт Ред Уингс» и «Монреаль Канадиенс» боролись в матче
Встреча закончилась победой «Сторхамара» со счетом 2:1.
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