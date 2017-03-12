«Сарыарка» одержала победу, а «Торпедо» проиграло первый матч ¼ финала плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду обыграло курганский «Зауралье» — 3:1.

В составе «Сарыарки» шайбы на свой счет записали Олег Ломако (20-я минута), Виталий Смольянинов (21) и Артур Сарваров (53, в меньшинстве), а у «Зауралье» отличился Евгений Сулимов (58).

В Усть-Каменогорске «Торпедо» уступило «Динамо» из Санкт-Петербурга — 2:3.

При этом по ходу игры «Торпедо» дважды вело в счете — на 11-й минуте отличился Талгат Жайлауов, а на 32-й — Майк Далхейсен, однако шайбы Артура Чувиляева (13-я минута), Сергея Кузнецова (41, в большинстве) и Вадима Щеголькова (44) позволили «Динамо» увезти победу.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут дома 13 марта. Игра «Сарыарки» начнется в 19:00 по астанинскому времени, а встреча «Торпедо» стартует на полчаса позже. Серии продлятся до четырех побед одной из команд.