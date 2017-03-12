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https://sport.mail.ru/news/hockey/29047171/
12 марта 2017, 15:16 | Хоккей | ГТРК «Кубань»

Представители ХК «Сочи» ведут переговоры с претендентами на пост главного тренера

Клуб «Сочи» в этом сезоне так и не вышел в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Почти весь тренерский штаб, который работал три года, на этой неделе отправлен в отставку. Руководство команды расторгло контракт с наставником клуба Вячеславом Буцаевым.

Проблемы начались еще на старте сезона. «Леопардов» подкосили травмы, состав скамейки запасных у сравнительно молодого клуба, по меркам большого хоккея, маленький. Были проблемы и внутри коллектива. Несколько месяцев игроки и тренеры не получали заработную плату. Чтобы разобраться в проблеме, в Сочи приезжал глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко.

Состав клуба перед новым сезоном обновится больше, чем на половину. Сейчас представители команды ведут переговоры с несколькими претендентами на пост главного тренера. Имена кандидатов пока не разглашают. Уже в мае должна начаться активная работа. По мнению менеджеров команды, задача стоит как минимум выйти в плей-офф.
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