Представители ХК «Сочи» ведут переговоры с претендентами на пост главного тренера
Клуб «Сочи» в этом сезоне так и не вышел в
плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Почти весь тренерский штаб, который работал три года, на этой неделе отправлен в отставку. Руководство команды расторгло контракт с наставником клуба Вячеславом Буцаевым.
Проблемы начались еще на старте сезона. «Леопардов» подкосили травмы, состав скамейки запасных у сравнительно молодого клуба, по меркам большого хоккея, маленький. Были проблемы и внутри коллектива. Несколько месяцев игроки и тренеры не получали заработную плату. Чтобы разобраться в проблеме, в Сочи приезжал глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко.
Состав клуба перед новым сезоном обновится больше, чем на половину. Сейчас представители команды ведут переговоры с несколькими претендентами на пост главного тренера. Имена кандидатов пока не разглашают. Уже в мае должна начаться активная работа. По мнению менеджеров команды, задача стоит как минимум выйти в
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