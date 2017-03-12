Представители ХК «Сочи» ведут переговоры с претендентами на пост главного тренера

Почти весь тренерский штаб, который работал три года, на этой неделе отправлен в отставку. Руководство команды расторгло контракт с наставником клуба Вячеславом Буцаевым.

Проблемы начались еще на старте сезона. «Леопардов» подкосили травмы, состав скамейки запасных у сравнительно молодого клуба, по меркам большого хоккея, маленький. Были проблемы и внутри коллектива. Несколько месяцев игроки и тренеры не получали заработную плату. Чтобы разобраться в проблеме, в Сочи приезжал глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко.