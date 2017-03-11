«Магнитка» в овертайме обыграла «Барыс»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в овертайме победили астанинский «Барыс» во втором матче четвертьфинальной серии
плей-офф КХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
МОСКВА, 11 мар —
Встреча, состоявшаяся в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:3, 2:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей
Счет в серии стал 2−0 в пользу «Магнитки». Следующий матч противостояния пройдет 13 марта в Астане.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter