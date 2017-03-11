«Бейбарыс» разгромил «Астану»

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Тринадцать шайб было заброшено в течение игры: девять — на счету атыраусцев, четыре — у «Астаны».



«Бейбарыс» — «Астана» 9:4 (4:1, 4:1, 1:2)



Шайбы:

1:0 — 05:27 Баранов (Степанов, Плотников). В большинстве

2:0 — 07:17 Паньшин (Шарифьянов, Малюшкин). В равенстве

3:0 — 11:17 Макаров (Баранов, Плотников). В равенстве

4:0 — 16:04 Степанов (Коробов, Огородников). В меньшинстве

4:1 — 17:37 Логинов (Хрестьяновский). В равенстве

4:2 — 20:22 Логинов (Хрестьяновский). В равенстве

5:2 — 23:34 Баранов (Щербатов, Плотников). В равенстве

6:2 — 28:00 Жакибаев (Зубков). В равенстве

7:2 — 32:24 Дерябин (Вологодский, Коробов). В равенстве

8:2 — 36:42 Паньшин (Чакайик, Макаров). В равенстве

8:3 — 48:59 Окунев (Логинов). В большинстве

9:3 — 53:22 Малюшкин (Чакайик, Паньшин). В равенстве

9:4 — 58:26 Окунев (Негмет, Пахмурин). В равенстве.



Вратари: Свобода — Силантьев.