«Бейбарыс» разгромил «Астану»
В повторном домашнем матче чемпионата РК атырауский «Бейбарыс» крупно обыграл «Астану».
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Тринадцать шайб было заброшено в течение игры: девять — на счету атыраусцев, четыре — у «Астаны».
«Бейбарыс» — «Астана» 9:4 (4:1, 4:1, 1:2)
Шайбы:
1:0 — 05:27 Баранов (Степанов, Плотников). В большинстве
2:0 — 07:17 Паньшин (Шарифьянов, Малюшкин). В равенстве
3:0 — 11:17 Макаров (Баранов, Плотников). В равенстве
4:0 — 16:04 Степанов (Коробов, Огородников). В меньшинстве
4:1 — 17:37 Логинов (Хрестьяновский). В равенстве
4:2 — 20:22 Логинов (Хрестьяновский). В равенстве
5:2 — 23:34 Баранов (Щербатов, Плотников). В равенстве
6:2 — 28:00 Жакибаев (Зубков). В равенстве
7:2 — 32:24 Дерябин (Вологодский, Коробов). В равенстве
8:2 — 36:42 Паньшин (Чакайик, Макаров). В равенстве
8:3 — 48:59 Окунев (Логинов). В большинстве
9:3 — 53:22 Малюшкин (Чакайик, Паньшин). В равенстве
9:4 — 58:26 Окунев (Негмет, Пахмурин). В равенстве.
Вратари: Свобода — Силантьев.
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