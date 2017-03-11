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11 марта 2017, 17:09 | Хоккей | Sports.kz

«Номад» одолел «Арлан» в матче чемпионата РК

В повторном матче чемпионата РК столичный «Номад» обыграл кокшетауский «Арлан».

В повторном матче чемпионата РК столичный <span class=error>Номад</span> обыграл кокшетауский <span class=error>Арлан</span>. Увеличить
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В упорной борьбе столичные хоккеисты сумели вырвать победу у победителей регулярного чемпионата в серии буллитов.

«Номад» — «Арлан» 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:
1:0 — 17:39 Савицкий (Степаненко, Ковзалов). В равенстве
1:1 — 25:12 Потайчук (Петров, Киселёв). В большинстве
2:1 — 31:12 Ковзалов (Хамматов, Савицкий). В равенстве
2:2 — 35:51 Бурделёв (Воробьёв). В большинстве
3:2 — 65:00 Гренц. Буллит

Вратари: Мальгин — Демидов.

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