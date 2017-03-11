«Кулагер» взял реванш у «Алтая-Торпедо» в матче чемпионата РК
В повторном матче чемпионата РК петропавловский «Кулагер» обыграл
усть-каменогорский «Алтай-Торпедо».
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Петропавловцы обыграли
«Кулагер» — «Алтай-Торпедо» 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 — 06:59 Шантыка (Хришпенс, Меренков). В равенстве
1:1 — 07:53 Волков (Чемерилов). В равенстве
2:1 — 09:28 Нуриев (Чемерилов). В большинстве
3:1 — 28:04 Волков (Чемерилов). В равенстве
3:2 — 29:42 Хришпенс (Меренков, Вяткин). В большинстве
Вратари: Волошин — Севидов.
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