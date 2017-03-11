«Алматы» снова обыграл «Темиртау» в матче чемпионата РК

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Алматинцы вновь одержали победу над темиртаусцами, забросив вдвое больше шайб за игру.



«Алматы» — «Темиртау» 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)



Шайбы:

1:0 — 04:41 Орлов (Мошкарёв, Долишня). В большинстве

1:1 — 20:18 Орлов (Лоррейн, Данилов). В равенстве

2:1 — 29:23 Мошкарёв (Шепелев, Долишня). В большинстве

3:1 — 37:55 Климчук (Шепелев, Орлов). В равенстве

3:2 — 39:02 Серёгин (Бакика). В большинстве

4:2 — 39:46 Шепелев. Буллит



Вратари: Мотошин — Хозяшев.