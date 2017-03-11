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11 марта 2017, 16:37 | Хоккей | Sports.kz

«Алматы» снова обыграл «Темиртау» в матче чемпионата РК

В повторном матче чемпионата РК «Алматы» обыграл «Темиртау».

В повторном матче чемпионата РК <span class=error>Алматы</span> обыграл Темиртау. Увеличить
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Алматинцы вновь одержали победу над темиртаусцами, забросив вдвое больше шайб за игру.

«Алматы» — «Темиртау» 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Шайбы:
1:0 — 04:41 Орлов (Мошкарёв, Долишня). В большинстве
1:1 — 20:18 Орлов (Лоррейн, Данилов). В равенстве
2:1 — 29:23 Мошкарёв (Шепелев, Долишня). В большинстве
3:1 — 37:55 Климчук (Шепелев, Орлов). В равенстве
3:2 — 39:02 Серёгин (Бакика). В большинстве
4:2 — 39:46 Шепелев. Буллит

Вратари: Мотошин — Хозяшев.

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