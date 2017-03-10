Хоккеисты РФ проведут матчи Еврочелленджа со сборной Франции в Челябинске

Игры пройдут 13 и 15 апреля и станут для сборной России первыми контрольными матчами в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Ранее сообщалось, что данные встречи могут принять Челябинск, Казань или Ярославль.

«Сборная России проведет апрельские матчи Еврочелленджа против команды Франции в Челябинске», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ФХР.