Хоккеисты РФ проведут матчи Еврочелленджа со сборной Франции в Челябинске
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная России по хоккею в апреле проведет две игры Еврочелленджа против команды Франции в Челябинске, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Игры пройдут 13 и 15 апреля и станут для сборной России первыми контрольными матчами в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Ранее сообщалось, что данные встречи могут принять Челябинск, Казань или Ярославль.
«Сборная России проведет апрельские матчи Еврочелленджа против команды Франции в Челябинске», — сообщили корреспонденту агентства в
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