«Ак Барс» начал серию с «Авангардом» с победы

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Рукопожатие капитанов команд Евгения Медведева и Александра Свитова было символичным. Первый выиграл два Кубка Гагарина с «Ак Барсом», а второй является омским воспитанником.

Уже на первой минуте гости подарили «ястребам» численное преимущество, которым, правда, они не воспользовались. Позднее и «барсы» не смогли реализовать большинство.

Вообще, в первом периоде игра изобиловала не опасными моментами, а силовой борьбой. Соперники сделали ставку на оборону, вратари команд также были начеку. В одном из эпизодов Виталий Меньшиков получил 4 минуты за атаку высоко поднятой клюшкой, но пользы от этого «барсы» не извлекли.

«Должен сказать, что соперник играл очень хорошо в меньшинстве, и было сложно забить», — сказал на послематчевой пресс-конференции наставник «Ак Барса» Зинэтула Биллялетдинов.

В середине второго периода Меньшиков вновь схлопотал удаление, и на сей раз Свитов открыл счет, добив шайбу после отскока. Хозяева бросились отыгрываться, получили численное преимущество, но забить гол не смогли. Удача улыбнулась омичам на последней минуте третьего периода. Это Медведев прицельно бросил в верхний угол. Овертайм продлился недолго. Автором победного гола стал нападающий казанской команды Артем Лукоянов. Итог — 1:2.

«Я думаю, что, в целом, была хорошая игра, — отметил главный тренер “Ак Барса” Зинэтула Билялетдинов. — Обе команды играли достаточно хорошо». Второй матч серии состоится 11 марта в 14:00.