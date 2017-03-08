Обзор дня: Зубов возвращается

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Сергей Зубов возвращается в КХЛ. После пары сезонов в СКА он быстро уехал домой и практически не выходил на связь с Россией. Но мы же знаем о тесных связях между сочинцами и питерцами, так что не надо удивляться его новой работе. К Зубову в нашей стране сложилось весьма противоречивое отношение. Например, многие хоккеисты очень хвалили совместную работу с ним. Говорили, что он довольно открытый в раздевалке, хорошо помогает и заставляет играть в понятный хоккей. Для журналистов — это один из самых трудных персонажей. Помню, как находился на сборе с ЦСКА в маленьком городке и Зубов делал все, чтобы избежать разговора. Прятался в номер, уходил со стадиона с черного входа. Во время серии между питерцами и «Локомотивом» одна представительница телевидения в Ярославле взмолилась: «Ну скажите же вы больше двух слов, нам ведь сюжет делать». Зубов кивнул и промолчал. Не будем забывать и про то, что именно при нем от работы со СКА был отстранен Илья Ковальчук. Это было не тренерское решение, но отстоять лидера он не смог и был бит ЦСКА в полуфинале. Такое ощущение, что сочинцы, выбирая наставника команды, одним из важных критериев ставят трудность в коммуникации специалиста с окружающими.

НОВАЯ ВЛАСТЬ В УФЕ.

В «Салавате Юлаеве» назвали имена нового президента клуба и исполнительного директора. Для большинства из нас эти имена не так и важны, да и туда ставят не хоккейных людей, а тех, кто сможет решать важные вопросы. Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд говорит, что эти люди будут заниматься клубом не один час в неделю, а каждый день ровно столько, сколько нужно. Поверим ему. Проверим же людей на просто примере. Хватит ли им аппаратного веса заблокировать переход Кирилла Капризова в ЦСКА? У форварда действующий контракт с «Салаватом Юлаевым» и точно известно, что его не намерены продавать ни за какую компенсацию. Сам Капризов тоже хочет остаться в Уфе. Повторю, что говорил сразу после отставки Игоря Захаркина — теперь на Вайсфельде лежит вся ответственность за принятые решения и мы посмотрим, к чему это приведет.

КОНТРАКТ ДЕМЧЕНКО.

Вратарь «Трактора» Василий Демченко подпишет новый договор с «Трактором» и не поедет в НХЛ ближайшим летом. Год назад голкипер был в расположении «Аризоны», оставил очень неплохое впечатление, и его ждали этим летом. Но то ли сам вратарь умный, то ли агент у него желает добра хоккеисту, а не планирует сорвать денег, но голкипер останется в КХЛ. В этом сезоне у него 15 побед в 35 матчах и проигранная конкуренция Павелу Францоузу в концовке чемпионата. Да, неплохая статистика. В современном мире 2,15 шайбы за игру — это прекрасный результат, да и 93,3 процента отраженных бросков внушают. Главная из его проблем — нестабильность. С такой игрой трудно действительно закрепиться в «Аризоне» даже на позиции второго номера, а в АХЛ легко можно сломаться. Хорошо, если уйдет Францоуз, но даже если он останется в Челябинске, у Василия будет вполне конкретная задача — обыграть конкурента в честной борьбе. Если получится, то можно и за океан. Талант у него есть.

ОТЛИЧНАЯ ЛИГА.