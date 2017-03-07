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https://sport.mail.ru/news/hockey/29000156/
7 марта 2017, 16:16 | Хоккей | Интерфакс

ХК «Сочи» объявил об отставке главного тренера Буцаева

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Хоккейный клуб «Сочи» объявил о решении расторгнуть соглашение с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым.

«Во вторник, 7 марта, главный тренер команды завершил работу в ХК “Сочи”. Клуб и наставник пришли к соглашению о расторжении контракта», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Руководство клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу на протяжении трех сезонов и желает успехов в дальнейшей карьере», — отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что команду также покидают тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров. «На данный момент с командой продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин», — сообщила пресс-служба «Сочи».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17 ХК «Сочи» выступал в Западной конференции, где занял девятое место и не смог пробиться в плей-офф.
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