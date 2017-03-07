ХК «Сочи» объявил об отставке главного тренера Буцаева

«Во вторник, 7 марта, главный тренер команды завершил работу в ХК “Сочи”. Клуб и наставник пришли к соглашению о расторжении контракта», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Руководство клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу на протяжении трех сезонов и желает успехов в дальнейшей карьере», — отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что команду также покидают тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров. «На данный момент с командой продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин», — сообщила пресс-служба «Сочи».