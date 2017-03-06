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6 марта 2017, 22:42 | Хоккей | Р-Спорт

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Киргизии

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Федерация хоккея России (ФХР) подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Киргизии, сообщается на официальном сайте ФХР.

Подписание меморандума состоялось 4 марта в Бишкеке. Киргизию представляли директор государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, президент Федерации хоккея страны Анвар Оморканов и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Киргизии Саламат Эргешов. Россию представлял президент ФХР Владислав Третьяк.

«Россия имеет колоссальный опыт в развитии хоккея и может поделиться им с Кыргызстаном. В рамках сотрудничества мы планируем направить сюда тренеров, которые будут проводить семинары для местных специалистов и делиться опытом», — заявил Третьяк.
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