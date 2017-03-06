ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Киргизии

Подписание меморандума состоялось 4 марта в Бишкеке. Киргизию представляли директор государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, президент Федерации хоккея страны Анвар Оморканов и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Киргизии Саламат Эргешов. Россию представлял президент ФХР Владислав Третьяк.

«Россия имеет колоссальный опыт в развитии хоккея и может поделиться им с Кыргызстаном. В рамках сотрудничества мы планируем направить сюда тренеров, которые будут проводить семинары для местных специалистов и делиться опытом», — заявил Третьяк.