Витер утвержден на посту главного тренера ХК «Донбасс»
Ранее, на протяжении месяца, специалист исполнял обязанности главного тренера команды.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сергей Витер стал главным тренером хоккейного клуба «Донбасс», сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 42-летним украинским специалистом заключен на два года.
Сергей Владимирович начал работу в системе клуба в 2010 году. Также защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.
Витер стал и.о. главного тренера 6 февраля. Днем ранее команда под руководством Анатолия Степанищева проиграла очередной матч регулярного чемпионата УХЛ и тренер был отправлен в отставку.
Под руководством Витера «Донбасс» выиграл все 4 матча. Команда в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата заняла 2-е место. Дончане набрали одинаковое количество очков с «Кременчуком» — по 99, но уступили сопернику по дополнительным показателям.
В полуфинале
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter