Витер утвержден на посту главного тренера ХК «Донбасс»

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Сергей Витер стал главным тренером хоккейного клуба «Донбасс», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 42-летним украинским специалистом заключен на два года.

Сергей Владимирович начал работу в системе клуба в 2010 году. Также защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.

Витер стал и.о. главного тренера 6 февраля. Днем ранее команда под руководством Анатолия Степанищева проиграла очередной матч регулярного чемпионата УХЛ и тренер был отправлен в отставку.

Под руководством Витера «Донбасс» выиграл все 4 матча. Команда в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата заняла 2-е место. Дончане набрали одинаковое количество очков с «Кременчуком» — по 99, но уступили сопернику по дополнительным показателям.