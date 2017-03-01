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1 марта 2017, 22:10 | Хоккей | Sports.kz

«Сарыарка» в третий раз обыграла «Звезду» в плей-офф ВХЛ

В четвертом матче 1/8 плей-офф ВХЛ в Чехове карагандинская «Сарыарка» сыграла со «Звездой», пишет Sports.kz.

Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке на шайбы Александра Шарова и Андрея Кузьменко из Чехова ответил карагандинец Михаил Анисин. В третьем отрезке игры Артур Сарваров из «Сарыарки» вывел игру в овертайм, в котором победа досталась Караганде.

4 марта состоится пятый матч 1/8 плей-офф ВХЛ в Караганде между «Сарыаркой» и чеховской «Звездой».

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