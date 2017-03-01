«Торпедо» осталось одержать одну победу до выхода в четвертьфинал ВХЛ

Встреча прошла в Ижевске и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской команды. Шайбы были заброшены в третьем периоде. Дубль оформил 20-летний форвард «Торпедо» Андрей Белозеров, дважды отличившись в большинстве — на 43-й и 52-й минутах. Хозяева сократили отрыв на 55-й минуте, но сравнять счет уже не успели. Отметим, что ворота казахстанского клуба защищал Павел Полуэктов.

Таким образом, счет в серии стал 3−1 в пользу «Торпедо». Накануне клуб из Усть-Каменогорска проиграл «Ижстали» на выезде, а до этого одержал две домашние победы. Таким образом, до выхода в четвертьфинал плей-офф ВХЛ «Торпедо» необходимо одержать еще одну победу. Следующий матч команды проведут в Усть-Каменогорске 4 марта.

Напомним, «Торпедо» является победителем регулярного чемпионата ВХЛ.