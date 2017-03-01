Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/28929672/
1 марта 2017, 11:00 | Хоккей | АиФ Екатеринбург

«Автомобилист» покидает треть состава

В команде взяли курс на омоложение и прекратили сотрудничать сразу с девятью игроками.

Состав «Автомобилиста» покидает сразу девять игроков, сообщил 1 марта «АиФ-Урал» главный тренер «шоферов» Владимир Крикунов.

«Конечно, мы хотели не такого результата в этом сезоне, — сообщил Крикунов. — Мечтали о попадании в плей-офф. Хотелось бы сыграть лучше, но я пришел по ходу сезона, пока разбирался с составом — время было потеряно. Однако при мне команда набирала полтора очка за матч. Это очень хороший показатель. К сожалению, нестабильно сыграли вратари, но даже при этом мы ушли с 28 места по пропущенным шайбам среди всех команд КХЛ — переместились на 21-ю позицию. Были большие проблемы по реализации. В команде много возрастных хоккеистов, поэтому нам предстоит омоложение состава. Команду покидает девять игроков».

Вчера стало известно, что из Екатеринбурга уезжают голкипер Иван Лисутин, защитники Никлас Андерсен, Никита Щитов и Валерий Васильев, а также форварды Петр Коукал, Олег Губин, Александр Романов, Дмитрий Моня и Константин Волков.

Между тем, Крикунов отметил, что лидер команды Анатолий Голышев, которого уже несколько месяцев сватают в питерский СКА, остается в команде.

«У него контракт, он продолжит играть за «Автомобилист», — сказал наставник.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Хоккеист «Автомобилиста» Голышев останется в клубе минимум до 2019 года

Хоккеист «Автомобилиста» Голышев останется в клубе минимум до 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта./ТАСС/. Форвард екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» и сборной России Анатолий Голышев останется в команде минимум до 2019 года. Об этом сообщил ТАСС директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
Еще 7 новостей  Все новости
1 марта

Космонавт из Нижневартовска ответил с орбиты на вопросы землян

Можно ли заразиться ВИЧ в общественном транспорте? - эксперты

Теряем историю? Уникальные древности Югры - в забвении