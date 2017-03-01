«Автомобилист» покидает треть состава
В команде взяли курс на омоложение и прекратили сотрудничать сразу с девятью игроками.
Состав «Автомобилиста» покидает сразу девять игроков, сообщил 1 марта «АиФ-Урал» главный тренер «шоферов» Владимир Крикунов.
«Конечно, мы хотели не такого результата в этом сезоне, — сообщил Крикунов. — Мечтали о попадании в
Вчера стало известно, что из Екатеринбурга уезжают голкипер Иван Лисутин, защитники Никлас Андерсен, Никита Щитов и Валерий Васильев, а также форварды Петр Коукал, Олег Губин, Александр Романов, Дмитрий Моня и Константин Волков.
Между тем, Крикунов отметил, что лидер команды Анатолий Голышев, которого уже несколько месяцев сватают в питерский СКА, остается в команде.
«У него контракт, он продолжит играть за «Автомобилист», — сказал наставник.
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