«Автомобилист» покидает треть состава

Состав «Автомобилиста» покидает сразу девять игроков, сообщил 1 марта «АиФ-Урал» главный тренер «шоферов» Владимир Крикунов.

«Конечно, мы хотели не такого результата в этом сезоне, — сообщил Крикунов. — Мечтали о попадании в плей-офф. Хотелось бы сыграть лучше, но я пришел по ходу сезона, пока разбирался с составом — время было потеряно. Однако при мне команда набирала полтора очка за матч. Это очень хороший показатель. К сожалению, нестабильно сыграли вратари, но даже при этом мы ушли с 28 места по пропущенным шайбам среди всех команд КХЛ — переместились на 21-ю позицию. Были большие проблемы по реализации. В команде много возрастных хоккеистов, поэтому нам предстоит омоложение состава. Команду покидает девять игроков».

Вчера стало известно, что из Екатеринбурга уезжают голкипер Иван Лисутин, защитники Никлас Андерсен, Никита Щитов и Валерий Васильев, а также форварды Петр Коукал, Олег Губин, Александр Романов, Дмитрий Моня и Константин Волков.

Между тем, Крикунов отметил, что лидер команды Анатолий Голышев, которого уже несколько месяцев сватают в питерский СКА, остается в команде.

«У него контракт, он продолжит играть за «Автомобилист», — сказал наставник.