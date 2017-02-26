Сергей Старыгин: Праздновать нам некогда

— Скажу так, что, наверное, провели сегодня лучший наш матч на турнире. Ребята молодцы, хорошо выполнили инициативой и не допустили серьезных ошибок.



— Эмоции у команды после победы на турнире довольно сдержанные. Почему?

— Изначально — перед командой стояла только одна задача — победить и мы с ней справились. Эмоции… Это все придет, может, позже. Сейчас наоборот есть чувство удовлетворения от того, что удалось хорошо выполнить работу.



— Наша сборная на этом турнире выглядела самой корректной командой. С чем это связано?

— Думаю, что с тем, что по своему уровню мастерства наши хоккеисты выше остальных соперников на Азиаде. Ну и, не стоит забывать о том, что мы знали об особенностях судейства турнира и просили ребят потерпеть, не отвечать на грубость силой, а давать ответ забитыми шайбами.



— К судейству вопросы есть?

— Нет. Оно было квалифицированным, так как игры судили рефери, имеющие опыт работы на Олимпийских играх.



— Главный вопрос: что будет дальше?

— Мы прилетаем 1-го, а 2-го у большинства хоккеистов начинаются игры. Потом будет подготовка к участию в первом дивизионе чемпионата Мира. И несколько ребят из этой сборной могут туда попасть. У всех нас будет насыщенный график, поэтому праздновать нам некогда.