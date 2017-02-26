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26 февраля 2017, 10:10 | Хоккей | Sports.kz

Сергей Старыгин: Праздновать нам некогда

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Сергей Старыгин в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz прокомментировал успешное выступление нашей команды на Азиатских Играх и матч с командой Японии, который завершился убедительной победой казахстанских хоккеистов — 7:0.

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Сергей <span class=error>Старыгин</span> в интервью корреспонденту республиканского <nobr>интернет-портала</nobr> Sports.kz прокомментировал успешное выступление нашей команды на Азиатских Играх и матч с командой Японии который завершился убедительной победой казахстанских хоккеистов — 7:0. Увеличить
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— Скажу так, что, наверное, провели сегодня лучший наш матч на турнире. Ребята молодцы, хорошо выполнили инициативой и не допустили серьезных ошибок.

 — Эмоции у команды после победы на турнире довольно сдержанные. Почему?
— Изначально — перед командой стояла только одна задача — победить и мы с ней справились. Эмоции… Это все придет, может, позже. Сейчас наоборот есть чувство удовлетворения от того, что удалось хорошо выполнить работу.

 — Наша сборная на этом турнире выглядела самой корректной командой. С чем это связано?
— Думаю, что с тем, что по своему уровню мастерства наши хоккеисты выше остальных соперников на Азиаде. Ну и, не стоит забывать о том, что мы знали об особенностях судейства турнира и просили ребят потерпеть, не отвечать на грубость силой, а давать ответ забитыми шайбами.

 — К судейству вопросы есть?
— Нет. Оно было квалифицированным, так как игры судили рефери, имеющие опыт работы на Олимпийских играх.

 — Главный вопрос: что будет дальше?
— Мы прилетаем 1-го, а 2-го у большинства хоккеистов начинаются игры. Потом будет подготовка к участию в первом дивизионе чемпионата Мира. И несколько ребят из этой сборной могут туда попасть. У всех нас будет насыщенный график, поэтому праздновать нам некогда.

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