Сборная Казахстана по хоккею разгромила Японию и выиграла «золото» Азиады-2017
Мужская сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче разгромила команду Японии и выиграла золотые медали зимних Азиатских игр, которые проходят в Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу подопечных Сергея Старыгина. Авторами шайб у Казахстана стали Ярослав Евдокимов (1-я и 30-я минуты), Илья Ковзалов (3-я), Кирилл Савицкий (5-я), Никита Михайлис (13-я) и Константин Савенков (36-я).
Стоит отметить, что в первом матче Азиады-2017 сборная Казахстана обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:0, а затем были разгромлены хоккеисты из Китая — 8:0.
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