Казахстанские хоккеисты забросили Китаю 8 безответных шайб и сыграют за «золото» Азиады-2017
Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу над командой Китая на зимних Азиатских играх, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ворота соперника казахстанские хоккеисты восемь девять безответных шайб — по три в каждом периоде.
Отметим, что ворота сборной Казахстана в этом матче защищал Сергей Кудрявцев. Сборная Казахстана выиграла свой второй матч на Азиаде.
Напомним, в первой встрече с крупным счетом была обыграна команда Южной Кореи. Таким образом, подопечные Сергея Старыгина поспорят со сборной Японии за золотые медали соревнований. Матч пройдет 26 февраля в 09:30 по времени Астаны.
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