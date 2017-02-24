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24 февраля 2017, 12:01 | Хоккей | Vesti.kz

Казахстанские хоккеисты забросили Китаю 8 безответных шайб и сыграют за «золото» Азиады-2017

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу над командой Китая на зимних Азиатских играх, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ворота соперника казахстанские хоккеисты восемь девять безответных шайб — по три в каждом периоде. Хет-трик на счету форварда Константина Савенкова (`16, `37 ГБ, `46), дубль оформил Максим Волков (`10, ГБ; `23), еще по разу отличились Илья Ковзалов (`14), Дмитрий Гренц (`34) и Антон Сагадеев (`50). Еще одно взятие ворот на последних минутах матча казахстанцам не засчитали.

Отметим, что ворота сборной Казахстана в этом матче защищал Сергей Кудрявцев. Сборная Казахстана выиграла свой второй матч на Азиаде.

Напомним, в первой встрече с крупным счетом была обыграна команда Южной Кореи. Таким образом, подопечные Сергея Старыгина поспорят со сборной Японии за золотые медали соревнований. Матч пройдет 26 февраля в 09:30 по времени Астаны.

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