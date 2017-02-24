В статусе фаворитов

«Торпедо» выполнило задачу поставленную руководством Восточно-Казахстанской области в регулярном чемпионате ВХЛ, опередив основных конкурентов и заняв первое место. Но теперь начнутся игры совсем другого накала и характера. На первый план выйдут оборона и бойцовский характер. Усть-каменогорские болельщики уже пребывают в предвкушении триумфа своей команды в плей-офф.



Не меньшего успеха ждет от своей дружины карагандинская хоккейная торсида. Тем более, что «Сарыарка» с первого же сезона своего выступления в ВХЛ приучила всех к высоким результатам. И если на родине казахстанского хоккея лишь предстоит преодолевать комплекс первого раунда, то «Сарыарка», наоборот, готовится подтвердить свои амбиции.

Атака в порядке, вопросы к обороне

Главному тренеру «Торпедо» Алексею Ждахину удалось сформировать боеспособный коллектив единомышленников, которые выходят на лед лишь с одной целью — добывать победу. Осенние проблемы с поиском своей игры и оптимальных сочетаний были успешно преодолены, хотя с устойчивыми звеньями тренерский штаб до конца не определился. Но самое главное, что атака — это главное сейчас оружие «Торпедо», как в былые времена. Грозное нападение «Торпедо» наколотило в регулярном чемпионате больше всех — 160 шайб. Причем имеется здесь в наличии как звено «технарей» в лице Талгата Жайлауова, Евгения Белухина и Евгения Рымарева, Дениса Игнашина, Александра Шина, так и «рабочая» тройка Максима Беляева с Максимом Юшковым и Владимиром Коротковым по краям. Они всегда выручают команду в меньшинстве и в конце, когда нужно удержать победный счет, грызть лед и костьми ложиться в своей зоне. Причем Коротков по манере игры меньше всего подходит под определение «рабочая лошадка». Он в состоянии в одиночку обыграть всю пятерку соперника, но при этом выполняет большой объем черновой работы.



А вот в обороне у «Торпедо» дела обстоят не самым лучшим образом. Матчи со «СКА-Невой» и «Звездой» обнажили проблемы в защите. Нестабильно и не слишком надежно сыграли вратари Алексей Иванов и Павел Полуэктов. Североамериканская пара Далхьюзен — Сауторн весьма опасна в атаке, зато в обороне допускает порой грубейшие ошибки. Оба эффективно работают в чужой зоне, но в плей-офф от них требуется, прежде всего, строгое выполнение своих прямых обязанностей. Есть сыгранная пара Евгений Фадеев — Станислав Тунхузин, однако этого ресурса явно недостаточно, чтобы дойти как минимум до финала. Интересно смотрится пара защитников Леонид Метальников — Руслан Ибатуллин, но они также заточены на атаку. Среди тройки лидеров регулярного чемпионата «Торпедо» — самая пропускающая команда (100 шайб).



Алексей Ждахин после матча со «Звездой» отметил, что потенциал команды выжат полностью, и, по большому счету, в кубковых баталиях придется уповать на характер. Не самому молодому коллективу придется тяжело в плане физики, ведь матчи со «СКА-Невой» и «Звездой» показали, что более молодые команды способны доставить немало проблем. Перебегать их усть-каменогорцам не удастся — остается лишь переигрывать за счет мастерства.

Первым делом, первым делом… — оборона