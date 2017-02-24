В статусе фаворитов
«Торпедо» и «Сарыарка» начинают
плей-офф Кубка Братины на домашнем льду в ранге лучших команд регулярного чемпионата ВХЛ. Усть-каменогорцы стали победителями «регулярки», а «Сарыарка» замкнула тройку лидеров. Насколько оправдан статус фаворитов двух казахстанских команд в первом раунде плей-офф?
«Торпедо» выполнило задачу поставленную руководством
Не меньшего успеха ждет от своей дружины карагандинская хоккейная торсида. Тем более, что «Сарыарка» с первого же сезона своего выступления в ВХЛ приучила всех к высоким результатам. И если на родине казахстанского хоккея лишь предстоит преодолевать комплекс первого раунда, то «Сарыарка», наоборот, готовится подтвердить свои амбиции.
Атака в порядке, вопросы к обороне
Главному тренеру «Торпедо» Алексею Ждахину удалось сформировать боеспособный коллектив единомышленников, которые выходят на лед лишь с одной целью — добывать победу. Осенние проблемы с поиском своей игры и оптимальных сочетаний были успешно преодолены, хотя с устойчивыми звеньями тренерский штаб до конца не определился. Но самое главное, что атака — это главное сейчас оружие «Торпедо», как в былые времена. Грозное нападение «Торпедо» наколотило в регулярном чемпионате больше всех — 160 шайб. Причем имеется здесь в наличии как звено «технарей» в лице Талгата Жайлауова, Евгения Белухина и Евгения Рымарева, Дениса Игнашина, Александра Шина, так и «рабочая» тройка Максима Беляева с Максимом Юшковым и Владимиром Коротковым по краям. Они всегда выручают команду в меньшинстве и в конце, когда нужно удержать победный счет, грызть лед и костьми ложиться в своей зоне. Причем Коротков по манере игры меньше всего подходит под определение «рабочая лошадка». Он в состоянии в одиночку обыграть всю пятерку соперника, но при этом выполняет большой объем черновой работы.
А вот в обороне у «Торпедо» дела обстоят не самым лучшим образом. Матчи со «СКА-Невой» и «Звездой» обнажили проблемы в защите. Нестабильно и не слишком надежно сыграли вратари Алексей Иванов и Павел Полуэктов. Североамериканская пара Далхьюзен — Сауторн весьма опасна в атаке, зато в обороне допускает порой грубейшие ошибки. Оба эффективно работают в чужой зоне, но в
Алексей Ждахин после матча со «Звездой» отметил, что потенциал команды выжат полностью, и, по большому счету, в кубковых баталиях придется уповать на характер. Не самому молодому коллективу придется тяжело в плане физики, ведь матчи со «СКА-Невой» и «Звездой» показали, что более молодые команды способны доставить немало проблем. Перебегать их
Первым делом, первым делом… — оборона
У карагандинской «Сарыарки» — самая надежная по итогам регулярного чемпионата ВХЛ оборона. Всего 70 пропущенных шайб — показатель, характеризующий эту дружину как кубковую и управляемую. К тому же «Сарыарка» смогла точечно усилить состав опытными мастерами Виталием Ситниковым, Артуром Сарваровым и Михаилом Анисиным. И, несмотря на поражения в заключительных матчах от «Звезды» и «СКА-Невы», подопечные Вадима Епанчинцева по праву считаются фаворитом в первом раунде. В
Обе казахстанские команды, по мнению букмекеров, являются безусловными фаворитами первого раунда. Теперь осталось дело за игроками. В
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