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24 февраля 2017, 10:16 | Хоккей | Sports.kz

В статусе фаворитов

«Торпедо» и «Сарыарка» начинают плей-офф Кубка Братины на домашнем льду в ранге лучших команд регулярного чемпионата ВХЛ. Усть-каменогорцы стали победителями «регулярки», а «Сарыарка» замкнула тройку лидеров. Насколько оправдан статус фаворитов двух казахстанских команд в первом раунде плей-офф?

«Торпедо» выполнило задачу поставленную руководством Восточно-Казахстанской области в регулярном чемпионате ВХЛ, опередив основных конкурентов и заняв первое место. Но теперь начнутся игры совсем другого накала и характера. На первый план выйдут оборона и бойцовский характер. Усть-каменогорские болельщики уже пребывают в предвкушении триумфа своей команды в плей-офф.

Не меньшего успеха ждет от своей дружины карагандинская хоккейная торсида. Тем более, что «Сарыарка» с первого же сезона своего выступления в ВХЛ приучила всех к высоким результатам. И если на родине казахстанского хоккея лишь предстоит преодолевать комплекс первого раунда, то «Сарыарка», наоборот, готовится подтвердить свои амбиции.

Атака в порядке, вопросы к обороне

Главному тренеру «Торпедо» Алексею Ждахину удалось сформировать боеспособный коллектив единомышленников, которые выходят на лед лишь с одной целью — добывать победу. Осенние проблемы с поиском своей игры и оптимальных сочетаний были успешно преодолены, хотя с устойчивыми звеньями тренерский штаб до конца не определился. Но самое главное, что атака — это главное сейчас оружие «Торпедо», как в былые времена. Грозное нападение «Торпедо» наколотило в регулярном чемпионате больше всех — 160 шайб. Причем имеется здесь в наличии как звено «технарей» в лице Талгата Жайлауова, Евгения Белухина и Евгения Рымарева, Дениса Игнашина, Александра Шина, так и «рабочая» тройка Максима Беляева с Максимом Юшковым и Владимиром Коротковым по краям. Они всегда выручают команду в меньшинстве и в конце, когда нужно удержать победный счет, грызть лед и костьми ложиться в своей зоне. Причем Коротков по манере игры меньше всего подходит под определение «рабочая лошадка». Он в состоянии в одиночку обыграть всю пятерку соперника, но при этом выполняет большой объем черновой работы.

А вот в обороне у «Торпедо» дела обстоят не самым лучшим образом. Матчи со «СКА-Невой» и «Звездой» обнажили проблемы в защите. Нестабильно и не слишком надежно сыграли вратари Алексей Иванов и Павел Полуэктов. Североамериканская пара Далхьюзен — Сауторн весьма опасна в атаке, зато в обороне допускает порой грубейшие ошибки. Оба эффективно работают в чужой зоне, но в плей-офф от них требуется, прежде всего, строгое выполнение своих прямых обязанностей. Есть сыгранная пара Евгений Фадеев — Станислав Тунхузин, однако этого ресурса явно недостаточно, чтобы дойти как минимум до финала. Интересно смотрится пара защитников Леонид Метальников — Руслан Ибатуллин, но они также заточены на атаку. Среди тройки лидеров регулярного чемпионата «Торпедо» — самая пропускающая команда (100 шайб).

Алексей Ждахин после матча со «Звездой» отметил, что потенциал команды выжат полностью, и, по большому счету, в кубковых баталиях придется уповать на характер. Не самому молодому коллективу придется тяжело в плане физики, ведь матчи со «СКА-Невой» и «Звездой» показали, что более молодые команды способны доставить немало проблем. Перебегать их усть-каменогорцам не удастся — остается лишь переигрывать за счет мастерства.

Первым делом, первым делом… — оборона

У карагандинской «Сарыарки» — самая надежная по итогам регулярного чемпионата ВХЛ оборона. Всего 70 пропущенных шайб — показатель, характеризующий эту дружину как кубковую и управляемую. К тому же «Сарыарка» смогла точечно усилить состав опытными мастерами Виталием Ситниковым, Артуром Сарваровым и Михаилом Анисиным. И, несмотря на поражения в заключительных матчах от «Звезды» и «СКА-Невы», подопечные Вадима Епанчинцева по праву считаются фаворитом в первом раунде. В плей-офф умение нейтрализовать атаки соперника станет главным козырем «Сарыарки». На последнем рубеже надежен Георгий Гелашвили: с 94,2 процентами отраженных бросков он входит в тройку лучших голкиперов лиги по данному показателю. Нападающий Олег Ломако с 22заброшенными шайбами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. А ведь есть еще Анисин, который блистал в Кубке Гагарина в составе «Динамо».

Обе казахстанские команды, по мнению букмекеров, являются безусловными фаворитами первого раунда. Теперь осталось дело за игроками. В плей-офф возрастает роль вратаря и обороны, причем речь не только о защитниках. Умение ложиться под шайбу будет актуальным и для форвардов. «Торпедо» никогда ранее в истории Кубка Братины не проходило первый раунд, к тому же Алексей Ждахин, в бытность тренером ТХК, дважды уступал в плей-офф «Ижстали». Не будет ли это давить психологически?.. И, как показал прошлый сезон, даже успех в двух стартовых матчах — не гарантия прохождения стартового раунда. Поэтому впадать в эйфорию в случае домашних побед будет преждевременно.

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