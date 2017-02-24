Агент Шалунова считает возможным приезд игрока в клуб НХЛ «Чикаго» к старту плей-офф
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий «Сибири» Максим Шалунов может присоединиться к клубу «Чикаго» уже на старте
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение порталу The Аthletic выразил агент 24-летнего игрока Шуми Бабаев.
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Шалунов был выбран «Чикаго» на драфте в 2013 году под 109-м номером. Он провел подготовку в тренировочном лагере команды, но в ее состав так и не попал, выступая в фарм клубе в сезоне-2013/14. В 2014 году он вернулся в КХЛ, права на игрока в НХЛ принадлежат «Чикаго».
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Агент также отметил, что не знает отпустит ли «Сибирь» хоккеиста, у которого контракт завершится только 30 апреля. «Сибирь» закончила сезон КХЛ на девятом месте в Восточной конференции, не попав в розыгрыш Кубка Гагарина. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 9 апреля.
В нынешнем сезоне КХЛ Шалунов провел за «Сибирь» 49 матчей, в которых набрал 37 (19 шайб + 18 передач) очков. В составе сборной России Шалунов становился бронзовым призером юниорского (2010) и молодежного (2013) чемпионатов мира.
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