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22 февраля 2017, 11:55 | Хоккей | Sports.kz

Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на Азиаде-2017

Мужская сборная Казахстана по хоккею провела свой первый матч турнира зимних Азиатских игр-2017. Соперником подопечных Сергея Старыгина стала сборная Южной Кореи, сообщает Sports.kz.

Мужская сборная Казахстана по хоккею провела свой первый матч турнира зимних Азиатских игр-2017. Соперником подопечных Сергея <span class=error>Старыгина</span> стала сборная Южной Кореи сообщает Sports.kz. Увеличить
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Первый период завершился с нулями на табло, во второй двадцатиминутке казахстанцам удалось провести две шайбы — отличились Максим Волков и Никита Михайлис, а в заключительной трети Алихан Асетов и Константин Савенков удвоили преимущество. Итог — уверенная победа Казахстана 4:0.

24 февраля казахстанцы сыграют против Китая.

Южная Корея — Казахстан 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).

Шайбы:
0:1 — 34:07 Волков. В равенстве
0:2 — 35:54 Михайлис. В большинстве
0:3 — 47:27 Асетов (Бельгибаев). В равенстве
0:4 — 54:26 Савенков (Евдокимов). В равенстве.

Вратари: Пак — Колесник.

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