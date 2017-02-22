Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на Азиаде-2017

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Первый период завершился с нулями на табло, во второй двадцатиминутке казахстанцам удалось провести две шайбы — отличились Максим Волков и Никита Михайлис, а в заключительной трети Алихан Асетов и Константин Савенков удвоили преимущество. Итог — уверенная победа Казахстана 4:0.

24 февраля казахстанцы сыграют против Китая.

Южная Корея — Казахстан 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).

Шайбы:

0:1 — 34:07 Волков. В равенстве

0:2 — 35:54 Михайлис. В большинстве

0:3 — 47:27 Асетов (Бельгибаев). В равенстве

0:4 — 54:26 Савенков (Евдокимов). В равенстве.

Вратари: Пак — Колесник.