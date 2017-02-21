Кто в хоккее будет вести борьбу за «золото» Азиады-2017 для Казахстана

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Казахстанских хоккеистов ждет групповой турнир, где они сыграют три матча. Каждый из них может стать решающим в состязании. На кого же сделает ставку тренерский штаб во главе с Сергеем Старыгиным.

Ветеран.

Для повышения стабильности во вратарской линии в сборную приглашен многоопытный голкипер Виталий Колесник. Сильнейший вратарь Казахстана текущего периода при своевременной поддержке полевых игроков может в одиночку вытащить любой матч. Пускай в клубной карьере у Колесника все не так однозначно, как в сборной, но выиграть для страны Азиатские игры было бы неплохим «бонусом» перед новым сезоном. С таким голкипером, поигравшим несколько лет в КХЛ, выигравшим Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым», а также знающем не понаслышке, что такое НХЛ, за наши ворота можно быть спокойным.

Что касается Сергея Кудрявцева («Торпедо»), то он вряд ли сыграет в Саппоро. Этот вратарь хоть и зарекомендовал себя с лучшей стороны на Универсиаде в Алматы, но конкурировать с Колесником за место в основе очень сложно.

Дуэт и еще пять защитников.

В заявке из семи защитников явно проглядывается ведущий дуэт. Оба достаточно известны в Казахстане, и оба с неплохим опытом серьезных игр. Это Артемий Лакиза («Номад») и Антон Казанцев («Арлан»). Есть вариация, что Лакиза сыграет в паре с ведущим защитником сборной на алматинской Универсиаде — Георгием Дульневым из «Сарыарки». Тогда Казанцеву в пару можно определить Станислава Зинченко («Номад»).

Третью пару оборонцев скорее всего составят Мадияр Ибрайбеков («Барыс») и Иван Степаненко («Номад»). Седьмой защитник — Александр Куршук («Южный Урал»). Сильнейшим игрокам защитной линии около 30 лет, а другие исполнители на порядок моложе. Не исключено, что кто-то из этих игроков сможет сыграть и на мировых турнирах, не ограничивая себя континентальным состязанием.

Параллельно с хоккейным турниром стартует плей-офф в КХЛ и решающая стадия матчей в ВХЛ. Пускай ведущие игроки наших клубов остались в расположении клубов, но даже вызванная дружина выглядит весьма боеспособно. Лишь бы у Лакизы пошла силовая борьба без удалений, а другие защитники сумели держать самый высокий игровой темп.

Атака без лидера.

При жестком распределении ролей в текущем составе сборной Казахстана по хоккею сложно назвать ведущее атакующее звено. Есть тут проверенный Константин Савенков («Арлан»), и прогрессирующие Нурсултан Бельгибаев с Дмитрием Гренцом (оба — «Барыс»). Можно сказать, что тренерскому штабу есть из кого выбирать. Правда, явного лидера нет.

Но даже в такой ситуации линию наступления наставники будут строить вокруг определенных игроков. В первую тройку определим Бельгибаева с Савенковым и уже тут подберем центрального нападающего. Не думается, что таким игроком станет Гренц, потому что молодому игроку рановато играть в ведущем звене. Дмитрий, скорее всего, как и на Универсиаде, будет играть с Ярославом Евдокимовым («Номад») и Никитой Михайлисом («Барыс»). Оба Гренцу хорошо знакомы и с лихим задором могут поддержать быструю атаку.

Следующая группа нападающих, куда входят Антон Петров («Арлан»), Ильгиз Нуриев («Кулагер»), Максим Волков («Кулагер»), Антон Сагадеев («Сарыарка»), Кирилл Савицкий («Номад»), Алихан Асетов («Номад»), Алексей Анциферов («Арлан»), возьмет на себя вспомогательную роль. Или даже этим ограничивать себя не будет. Если не в матчах с Кореей или Японией с Китаем, то когда еще заявлять о себе? Команды уж точно не выше уровнем.

Свою игровую прыть казахстанцам придется показать уже в первом матче, в матче с возможно основным конкурентом, командой Кореи 22 февраля. Посмотрим, даст ли положительный результат команда Колесника, Лакизы и Савенкова. Исполнители, по континентальным меркам, очень приличного уровня.

Напомним, континентальный турнир проходит в японском Саппоро. На счету казахстанской делегации. К «серебру» в спринте лыжница Елена Коломина добавила «бронзу» в забеге на десять километров свободным стилем. Дистанцию на пять километров длиннее выиграл лыжник Ринат Мухин, а конькобежец Денис Кузин стал вторым на «тысяче».

Материал подготовлен при поддержке Национального Олимпийского комитета и ФНБ «Самрук-Казына».