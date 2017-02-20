Казахстанские хоккеистки пропустили 8 шайб от китаянок и потерпели второе поражение на Азиаде-2017
Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела второе поражение подряд на зимних Азиатских играх, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз в роли обидчика выступили хоккеистки из команды Китая. Встреча завершилась со счетом 8:3 (2:1, 3:1, 3:1) в пользу представительниц Поднебесной.
Напомним, в первой игре на Азиаде-2017 казахстанские хоккеистки уступили соперницам из Японии со счетом 0:6.
Следующий матч сборная Казахстана проведет 21 февраля против Южной Кореи.
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