Казахстанские хоккеистки пропустили 8 шайб от китаянок и потерпели второе поражение на Азиаде-2017

На этот раз в роли обидчика выступили хоккеистки из команды Китая. Встреча завершилась со счетом 8:3 (2:1, 3:1, 3:1) в пользу представительниц Поднебесной.

Напомним, в первой игре на Азиаде-2017 казахстанские хоккеистки уступили соперницам из Японии со счетом 0:6.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 21 февраля против Южной Кореи.