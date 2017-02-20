Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/28834322/
20 февраля 2017, 12:11 | Хоккей | Vesti.kz

Казахстанские хоккеистки пропустили 8 шайб от китаянок и потерпели второе поражение на Азиаде-2017

Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела второе поражение подряд на зимних Азиатских играх, проходящих в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз в роли обидчика выступили хоккеистки из команды Китая. Встреча завершилась со счетом 8:3 (2:1, 3:1, 3:1) в пользу представительниц Поднебесной.

Напомним, в первой игре на Азиаде-2017 казахстанские хоккеистки уступили соперницам из Японии со счетом 0:6.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 21 февраля против Южной Кореи.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
20 февраля

Казахстанец Роман Креч рассказал о причинах четвертого места на Азиаде-2017

Setanta возвращается на Alma TV

Казахстан по итогам второго дня не вошел в ТОП-3 медального зачета Азиады-2017