Женская команда ХК «Минск» заняла второе место в Кубке чемпионов по индорхоккею

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Турнир завершился в швейцарском Веттингене. На предварительном этапе подопечные Николая Санковца выступили в группе А. В первом туре белорусские хоккеистки уступили «Мангейму» 3:6, далее они были сильнее бельгийской команды «Роял Пингвин» — 3:1 и сыграли вничью с австрийским «Арминеном» — 2:2.

Заняв второе место в группе, в полуфинале ХК «Минск» нанес поражение хозяевам турнира из клуба «Ротвайсс Веттинген». Швейцарки вели после первого тайма 3:1, но во втором голевые дубли Анны Цебровой, Евгении Врублевской, Елены Сажиной, точный бросок Евгении Филиппович помогли белорускам добиться успеха — 7:4 и выйти в финал. В матче за главный трофей ХК «Минск» вновь не смог найти контраргументов против «Мангейма» — 5:3.

Серебряные награды белорусских хоккеисток стали серьезным достижением по сравнению с прошлогодним розыгрышем Кубка чемпионов. В 2016-м турнир проходил на «Минск-Арене», но команда Николая Санковца, на тот момент состоявшая из более опытных игроков, не смогла пробиться в полуфинал, заняв в итоге пятое место.

Благодаря высокому результату ХК «Минск» сохранил прописку в элитном дивизионе для Беларуси. В 2017 году в Кубке чемпионов нашу страну представит гродненский «Ритм», победивший в чемпионате Беларуси в феврале текущего года.