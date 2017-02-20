Как пройдет мужской хоккейный турнир Азиады-2017, где Казахстан претендует на «золото»
Мужская казахстанская хоккейная сборная вступит в борьбу за медали зимних Азиатских игр в японском Саппоро 22 февраля. Подробнее о состязании — в материале корреспондента Vesti.kz.
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Возможно, уже в первый день турнира Казахстан сыграет с главным фаворитом первенства. Корейцы в прошлом сезоне защитили свое право играть в первом дивизионе мирового чемпионата, и будут соседствовать в этом году с отечественном командой не только на континентальном состязании, но и на ЧМ. Что касается китайцев, то они сменили «прописку» группы «А» второго дивизиона мирового чемпионата на группу «Б».
Японские хоккеисты тоже на спаде. В первом дивизионе чемпионата мира хозяева Азиады проиграли все пять встреч и опустились на дивизион ниже.
Напомним, ранее прошла официальная церемония открытия VIII зимних Азиатских игр, где приняла участие спортивная делегация Казахстана. Программа на 20 февраля.
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