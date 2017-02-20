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20 февраля 2017, 9:21 | Хоккей | Vesti.kz

Как пройдет мужской хоккейный турнир Азиады-2017, где Казахстан претендует на «золото»

Мужская казахстанская хоккейная сборная вступит в борьбу за медали зимних Азиатских игр в японском Саппоро 22 февраля. Подробнее о состязании — в материале корреспондента Vesti.kz.

Хоккейный турнир пройдет с 22 по 26 февраля в Саппоро. Увеличить
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Подопечные Сергея Старыгина несмотря на экспериментальный состав выступят в Топ-дивизионе турнира. Действующие чемпионы состязания сыграют с командами Кореи (22 февраля), Китая (24 февраля) и Японии (26 февраля). Чемпион турнира определится по итогам кругового состязания.

Возможно, уже в первый день турнира Казахстан сыграет с главным фаворитом первенства. Корейцы в прошлом сезоне защитили свое право играть в первом дивизионе мирового чемпионата, и будут соседствовать в этом году с отечественном командой не только на континентальном состязании, но и на ЧМ. Что касается китайцев, то они сменили «прописку» группы «А» второго дивизиона мирового чемпионата на группу «Б».

Японские хоккеисты тоже на спаде. В первом дивизионе чемпионата мира хозяева Азиады проиграли все пять встреч и опустились на дивизион ниже.

Напомним, ранее прошла официальная церемония открытия VIII зимних Азиатских игр, где приняла участие спортивная делегация Казахстана. Программа на 20 февраля.

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