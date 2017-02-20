Всемирный женский хоккейный матч завершился победой «синих» над «белыми» со счетом 135:128

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Международная федерация хоккея впервые провела подобный матч в сезоне-2015/16, тогда в нем приняли участие 29 стран. Цель мероприятия состоит в том, чтобы проводить игру в хронологическом порядке с Востока на Запад непрерывно, насколько это возможно. Команды условно поделены на «белых» и «синих», а итоговым результатом является суммарный счет всех проведенных матчей (по одному в каждой стране) в рамках мероприятия.

В нынешнем году матч стартовал в Новой Зеландии и завершился в Канаде. Всего игра проходила на территории 38 стран, в том числе и России, которая впервые принимала участие в подобном мероприятии. Субботний матч в Красноярске между местной «Бирюсой» («синие») и подмосковным «Торнадо» («белые»), завершившийся победой гостей со счетом 3:2, стал шестым в этом марафоне.

Итоговый счет матча — 135:128 в пользу «синих». В первом подобном матче победу праздновали также «синие» — 106:83.