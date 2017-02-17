«Сарыарка» упустила победу над «Звездой» в матче ВХЛ

В первом периоде карагандинец Евгений Орлов открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Иван Николишин из Чехова вывел игры в овертайм, в котором выявить победителя не удалось. В серии буллитов победа досталась «Звезде».



19 февраля в Караганде «Сарыарка» сыграет со СКА-Нева из Санкт-Петербурга.



«Сарыарка» — «Звезда» 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)



Шайбы:

1:0 — 17:58 Орлов (Твердохлебов). В равенстве

1:1 — 56:19 Николишин (Тимирёв). В равенстве

1:2 — 65:00 Пешехонов. Буллит.



Вратари: Гелашвили — Филоненко

Штраф: 14:12 (0:4, 2:2, 10:6, 2:0).