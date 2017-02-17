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17 февраля 2017, 19:08 | Хоккей | Sports.kz

«Сарыарка» упустила победу над «Звездой» в матче ВХЛ

В матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла со «Звездой» из Чехова, пишет Sports.kz.

В первом периоде карагандинец Евгений Орлов открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Иван Николишин из Чехова вывел игры в овертайм, в котором выявить победителя не удалось. В серии буллитов победа досталась «Звезде».

19 февраля в Караганде «Сарыарка» сыграет со СКА-Нева из Санкт-Петербурга.

«Сарыарка» — «Звезда» 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:
1:0 — 17:58 Орлов (Твердохлебов). В равенстве
1:1 — 56:19 Николишин (Тимирёв). В равенстве
1:2 — 65:00 Пешехонов. Буллит.

Вратари: Гелашвили — Филоненко
Штраф: 14:12 (0:4, 2:2, 10:6, 2:0).

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