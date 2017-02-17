Екатеринбургский «Автомобилист» вылетел из плей-офф
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля, ИА УралПолит.Ru. Накануне екатеринбургский «Автомобилист» проиграл омской команде «Авангард». После поражения на домашнем льду команда утратила даже малейший шанс на выход в
плей-офф.
Некогда непобедимая уральская команда «Автомобилист», впервые за последние несколько лет, не примет участие в розыгрыше главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина. Это стало ясно после того как встреча «Автомобилиста» и «Авангарда» закончилась со счетом 2:3.
Как сообщает
После чего, счет сравнял Петр Хохряков. Третья 20-минутка, в которой «ястребы» перешли на игру в три звена, стартовала с наступления омичей в зону уральцев, которые ожидаемо переключились на игру от обороны.
ближе к концу основного времени «Автомобилист» решил контролировать шайбу на нашей половине площадки и пару минут в этом преуспевал. Однако на 54-й минуте передача Бурдасова нашла на чужом пятачке Хохрякова, и счет сравнялся — 2:2. Однако в игре один на один расточительней оказались омичи. Решающую шайбу забросил Николай Лемтюгов. В итоге счет 2:3 в пользу омичей. В итоге «Автомобилист» утратил даже теоретические шансы на попадание в
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