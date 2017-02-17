Екатеринбургский «Автомобилист» вылетел из плей-офф

Некогда непобедимая уральская команда «Автомобилист», впервые за последние несколько лет, не примет участие в розыгрыше главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина. Это стало ясно после того как встреча «Автомобилиста» и «Авангарда» закончилась со счетом 2:3.

Как сообщает пресс-служба ХК «Авангард», в начале матча омичи держались в меньшинстве на пять минут. Однако уже в середине игры Александр Пережогин смог сократить отставание «Авангарда».

После чего, счет сравнял Петр Хохряков. Третья 20-минутка, в которой «ястребы» перешли на игру в три звена, стартовала с наступления омичей в зону уральцев, которые ожидаемо переключились на игру от обороны.