Глава Башкирии пообещал провести анализ игры «Салавата Юлаева» по итогам сезона КХЛ

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УФА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал провести по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) анализ игры уфимской команды «Салават Юлаев», которая проиграла девять из 10 последних матчей. Об этом он сообщил на коллегии министерства молодежной политики и спорта республики.

«Надеемся, что общими усилиями выправим ситуацию, которая в нашем горячо любимом хоккее наблюдается. Занимаюсь этой темой, занимаюсь подробно. По результатам сезона проведем анализ», — сказал Хамитов.

Команда из Уфы в начале календарного года потерпела девять поражений подряд в КХЛ, начиная с 10 января. В последнем матче 14 февраля уфимцы одержали победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1. «Салават Юлаев» занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 85 очков.

18 февраля команда проведет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона — дома с тольяттинской «Ладой».