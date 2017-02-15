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15 февраля 2017, 18:41 | Хоккей | ТАСС

Клубу ВХЛ «Буран» засчитано техническое поражение за неявку на матч с «Сырыаркой»

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Воронежскому «Бурану» засчитано техническое поражение в матче предварительного этапа чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) против клуба «Сарыарка» (Караганда). Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

Ранее воронежский клуб на своем официальном сайте объявил, что из-за сложной финансовой ситуации не сможет поехать на календарные игры в Казахстан с «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Сарыаркой», намеченные соответственно на 13 и 15 февраля.

«Матч чемпионата Высшей хоккейной лиги между хоккейными клубами “Сарыарка” и “Буран”, который должен был пройти 15 февраля 2017 года в Караганде, не состоялся в связи с невозможностью участия воронежской команды. На основании решения Федерации хоккея России команде “Буран” засчитано техническое поражение, а команде “Сарыарка” — техническая победа с начислением трех очков», — говорится в сообщении.

Воронежский клуб, который утратил шансы на выход в плей- офф ВХЛ, проведет заключительные матчи сезона 17 февраля в Ангарске с «Ермаком» и 19 февраля в Красноярске с «Соколом».
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