Гендиректор ХК «Сочи» объяснил ситуацию с долгами по зарплате

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Воропаев заверил, что администрация Краснодарского края, ОАО «РЖД» и клуб максимально оперативно сработали при юридическом оформлении отношений по финансированию «Сочи» на 2017 год.

«На данный момент ни одному игроку, ни одному сотруднику руководством клуба не было отказано ни в одной денежной просьбе в течение всего периода существования задолженности. Такие просьбы поступали практически ежедневно, что свидетельствует о плотном контакте руководства, игроков и сотрудников», — заявил гендиректор клуба в интервью «Чемпионату».

Он подчеркнул, что задержки выплат от РЖД обусловлены исключительно особенностями внутренних процедур компании, которые «сейчас практически завершены и которые объективно невозможно обойти ни под давлением профсоюза игроков, ни иных органов».

«Учитывая все это, хотелось бы предвосхитить возможные попытки представить ситуацию таким образом, что якобы руководство Краснодарского края, РЖД и клуба несколько месяцев бездействовали и только под давлением и благодаря блестящей работе неких “внешних сил” все сразу удивительным образом пришло в движение», — заявил Воропаев.

По его словам, задержки зарплаты касаются руководства «Сочи» в той же мере, что и игроков и персонала, и весь клуб в равной мере заинтересован в скорейшем разрешении ситуации.

Как сообщали Юга.ру, в начале января Сергей Воропаев пообещал погасить долги перед игроками в течение нескольких дней. Через три недели глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко заявил, что команда не получала зарплату три месяца. Игроки собирались подать заявление в прокуратуру.