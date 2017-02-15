Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на Азиатские игры-2017 в Японии

Казахстанская федерация хоккея на своем официальном сайте назвала состав национальной сборной на на зимние Азиатские игры, который пройдут в феврале в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в список вошли 22 хоккеиста — всего два вратаря и 20 полевых игроков, многие из которых недавно завоевали серебряные медали Универсиады-2017 в Алматы.

Вратари: Сергей Кудрявцев («Торпедо»), Виталий Колесник («Барыс»);.

Защитники: Артемий Лакиза («Номад»), Георгий Дульнев («Сарыарка»), Антон Казанцев («Арлан»), Станислав Зинченко («Номад»), Мадияр Ибрайбеков («Барыс»), Иван Степаненко («Номад»), Александр Куршук («Южный Урал»);.

Нападающие: Илья Ковзалов («Номад»), Нурсултан Бельгибаев («Барыс»), Константин Савенков («Арлан»), Никита Михайлис («Барыс»), Дмитрий Гренц («Барыс»), Ярослав Евдокимов («Номад»), Антон Петров («Арлан»), Ильгиз Нуриев («Кулагер»), Максим Волков («Кулагер»), Антон Сагадеев («Сарыарка»), Кирилл Савицкий («Номад»), Алихан Асетов («Номад»), Алексей Анциферов («Арлан»).

Также в официальную заявку Казахстана на Азиаду, состоящую в общей сложности из 26-ти человек, вошли четыре тренера: главный наставник Сергей Старыгин, а также Юрий Михайлис, Георгий Верещагин и Владислав Занковец.

Напомним, зимняя Азиада-2017 пройдет в японском Саппоро с 22 по 26 февраля. Соперниками сборной Казахстана будут команды Японии, Южной Кореи и Китая.