Министр спорта Башкирии: Финансирование «Салавата Юлаева» останется тем же

«По финансированию я знаю, что сейчас перебоев нет, идет полное обеспечение клуба “Салават Юлаев”. Никаких рисков нет пока, финансирование остается», — цитирует министра ТАСС.

Также Иванюта не смог обойти черную серию команды:

«Мы все огорчены последними результатами. Надеемся сегодня на победу, будем ждать, чтобы наша команда все-таки прошла в плей-офф. Мы всегда надеемся на победу наших спортсменов, в какой бы сложной ситуации они не были».

Напомним, что генеральным спонсором уфимского хоккейного клуба является компания «Башнефть», 50,08% акций которой в октябре 2016-го года были проданы «Роснефти». На данный момент представители нефтегазового гиганта не озвучивали дальнейших планов относительно финансирования хоккейного клуба. Однако на совместной встрече главы Башкирии Рустэма Хамитова и исполнительного директора «Роснефти» было достигнуто соглашение, что финансирование, по крайней мере, остается на прежнем уровне.

Не стоит забывать и о том, что на попечении компании уже есть другая команда КХЛ — московский ЦСКА. «Роснефть» владеет клубом с ноября 2011-го года.