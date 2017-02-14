Министр спорта Башкирии: Финансирование «Салавата Юлаева» останется тем же
Министр спорта и молодежной политики Башкирии Андрей Иванюта рассказал, что республика продолжит финансирование хоккейного клуба «Салават Юлаев» в прежнем размере.
«По финансированию я знаю, что сейчас перебоев нет, идет полное обеспечение клуба “Салават Юлаев”. Никаких рисков нет пока, финансирование остается», — цитирует министра ТАСС.
Также Иванюта не смог обойти черную серию команды:
«Мы все огорчены последними результатами. Надеемся сегодня на победу, будем ждать, чтобы наша команда
Напомним, что генеральным спонсором уфимского хоккейного клуба является компания «Башнефть», 50,08% акций которой в октябре 2016-го года были проданы «Роснефти». На данный момент представители нефтегазового гиганта не озвучивали дальнейших планов относительно финансирования хоккейного клуба. Однако на совместной встрече главы Башкирии Рустэма Хамитова и исполнительного директора «Роснефти» было достигнуто соглашение, что финансирование, по крайней мере, остается на прежнем уровне.
Не стоит забывать и о том, что на попечении компании уже есть другая команда КХЛ — московский ЦСКА. «Роснефть» владеет клубом с ноября 2011-го года.
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