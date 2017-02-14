Россия забросила Турции 42 шайбы. Ждать ли такого на Олимпиаде?

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«СЭ» разбирается в ситуации.

ЧТО ЭТО ЗА ТУРНИР? ЧТО ЗА СБОРНЫЕ?

Наверное, вы слышали о юношеских Олимпийских играх — аналоге взрослого турнира для молодых спортсменах, который появился совсем недавно и проводится раз в четыре года. Европейский фестиваль же был организован еще в 90-е при непосредственном участии бывшего президент МОК Жака Рогге. Соревнования (как летние, так и зимние) проводят раз в два года.

Российская сборная (ранее, до этого турнира ее представляла команда из игроков до 17 лет) почти всегда выступала на фестивале близким к оптимальному для своего возраста составе, достаточно посмотреть на список самых известных экс-юниоров — Сергачев, Филатов, Михаил Григоренко, Чудинов, Слепышев, Войнов.

В этот раз правила были чуть изменены, и в турецкий Эрзерум — город-хозяин — поехала команда до 16 лет — 2001 г. р. (да, парни из 21-го века уже активно играют за сборные).

Странность фестиваля, почти всегда лишавшая его статуса интересного (в хоккейном плане) турнира, — это подбор участников. Собрать хотя бы все топ-европейские сборные у организаторов никогда не выходило — если, конечно, они вообще ставили себе такую цель. Но если на прошлых турнирах российским юниорам противостояли хотя бы финны или чехи, то сейчас в «конкурентах» Словакия, Беларусь, Франция и … Турция. Последние, как вы, наверное, догадались попали в эту компанию лишь из-за хозяйского статуса.

42:0 — ЭТО РЕКОРД?

И близко нет. На взрослых чемпионатах мира (в одном из низших дивизионов) Австралия отгружала Новой Зеландии 58 шайб, а на юниорском уровне Корея как-то забила Таиланду 92 (!) шайбы.

Взрослая сборная Турции выступает во группе В второго дивизиона чемпионата мира, и в этом году сразится за путевку наверх с Мексикой, КНДР, Израилем, все той же Новой Зеландией и Китаем. Чьи юниоры, к слову, недавно получили в товарняке от нашей юниорской сборной (как раз 2001 г. р.) 35 безответных шайб. Описывать все вчерашнее действо большого смысла нет: разница в классе настолько велика, что любые подобные матчи превращаются в нечто весьма абсурдное.

БУДЕТ ЛИ ТАКОЕ НА ОЛИМПИАДЕ?

На взрослых Олимпийских играх нас тоже ждет сомнительный в хоккейном плане хозяин — Корея. Стоит ли ждать подобных или близких к тому счетов в Пхенчане? Нет, и вот почему.