Россия забросила Турции 42 шайбы. Ждать ли такого на Олимпиаде?
Вчера в матче Европейского юношеского Олимпийского фестиваля сборная России выиграла у команды Турции с невероятным даже для хоккея счетом 42:0.
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Видимо, что-то случилось...
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«СЭ» разбирается в ситуации.
ЧТО ЭТО ЗА ТУРНИР? ЧТО ЗА СБОРНЫЕ?
Наверное, вы слышали о юношеских Олимпийских играх — аналоге взрослого турнира для молодых спортсменах, который появился совсем недавно и проводится раз в четыре года. Европейский фестиваль же был организован еще в 90-е при непосредственном участии бывшего президент МОК Жака Рогге. Соревнования (как летние, так и зимние) проводят раз в два года.
Российская сборная (ранее, до этого турнира ее представляла команда из игроков до 17 лет) почти всегда выступала на фестивале близким к оптимальному для своего возраста составе, достаточно посмотреть на список самых известных
В этот раз правила были чуть изменены, и в турецкий Эрзерум —
Странность фестиваля, почти всегда лишавшая его статуса интересного (в хоккейном плане) турнира, — это подбор участников. Собрать хотя бы все
42:0 — ЭТО РЕКОРД?
И близко нет. На взрослых чемпионатах мира (в одном из низших дивизионов) Австралия отгружала Новой Зеландии 58 шайб, а на юниорском уровне Корея
Взрослая сборная Турции выступает во группе В второго дивизиона чемпионата мира, и в этом году сразится за путевку наверх с Мексикой, КНДР, Израилем, все той же Новой Зеландией и Китаем. Чьи юниоры, к слову, недавно получили в товарняке от нашей юниорской сборной (как раз 2001 г. р.) 35 безответных шайб. Описывать все вчерашнее действо большого смысла нет: разница в классе настолько велика, что любые подобные матчи превращаются в нечто весьма абсурдное.
БУДЕТ ЛИ ТАКОЕ НА ОЛИМПИАДЕ?
На взрослых Олимпийских играх нас тоже ждет сомнительный в хоккейном плане хозяин — Корея. Стоит ли ждать подобных или близких к тому счетов в Пхенчане? Нет, и вот почему.
По счастью, в Корее, в отличие от Турции, в хоккей играть умеют, и вполне прилично. Так, в прошлом году азиатская сборная до последнего тура боролась за попадание в высший дивизион чемпионата мира со Словенией, Италией, Польшей и Австрией. Корейцы одержали две победы в пяти матчах и не пробились в элиту лишь
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