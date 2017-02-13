Алексей Яшин: В финале Кубка Гагарина жду СКА и «Магнитку»

«ГАШЕК — НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ НАГАНО-98»

— Появилось желание поделиться хоккейным мастерством с любыми желающими, чтобы те могли потом выйти во дворы с клюшкой и шайбой, — рассказывает Яшин. — У нас здесь, на Красной площади, наверное, самый красивый «двор» в мире. Записаться на занятия может каждый. Достаточно зарегистрироваться на сайте ГУМ-катка, получить билет и добро пожаловать. Абсолютно бесплатно. Занимаемся всю зиму, в планах 20 занятий. 16 уже провели. Помогают мне отличные ребята — Ванька и Женька, актеры из сериала «Молодежка» Иван Дубровский и Евгений Кулик. С микрофоном и на коньках.

Это можно назвать и моей школой, но выездной. Я не привязываюсь к какому-то зданию, не нанимаю тренеров, провожу занятия сам — на ГУМ-катке. Детишки получают столько радости. Мы им выдаем бесплатно и клюшки, и майки… Хоккей — весьма дорогой вид спорта — для них становится доступен. Я сам любил в Свердловске, уже занимаясь в школе «Спартаковец», выйти на уличную площадку, оттачивал мастерство, обводку на….

— … «чайниках»?

— Если так можно выразиться. Да и начинал я тоже во дворе. Был у нас тренер-энтузиаст Владимир Иванович Уткин, он собирал детишек во дворе и рекомендовал меня в спортивную школу.

— Через неделю приведу на ГУМ-каток сына…

— Как раз через неделю занятия не будет. Еду в Питер, туда приезжают ветераны «Филадельфия Флайерз». Будет гала-матч.

— Эрик Линдрос приедет?

— С ним ведут переговоры. Еще с Петером Форсбергом. Будет интересно.

— Линдрос навеял воспоминания об Олимпиаде-98 в Нагано.

— Отличный был турнир! Нас никто всерьез не воспринимал. Состав был не самый сильнейший. Без Фетисова, Ларионова, Могильного, Зубова, Ковалева… А мы выстрелили. К сожалению, проиграли в финале чехам. Пропустили нелогичную шайбу. Я проиграл вбрасывание, защитник чехов Свобода бросил в сторону ворот, два рикошета — и шайба влетела в сетку.

— Героем финала все считают Доминика Гашека, но ведь он вступал в игру меньше, чем наш вратарь Шталенков…

— И все-таки Гашек несколько раз вытащил такие шайбы — от Андрюхи Коваленко, Валеры Каменского… Нет, Доминик — самый настоящий герой.

— Тренер той сборной России Владимир Юрзинов и менеджер по энхаэловцам Алексей Касатонов считают, что Сергею Федорову помешало сконцентрироваться на игре в финале жирное контрактное предложение от «Каролины», которое повторил «Детройт». Ведь в золотом матче ставка делалась на звено Коваленко — Яшин — Федоров…

— Не согласен. Сергей играл прекрасно. Причем не в центре, а на фланге. Центр отдал мне. А обвинять его в том, что вышел, думая о контракте — все равно, что пенять после поражения на то, что перед игрой условный Яшин выпил не чай, а кофе.

«ЯГР ФЕЕРИТ ДО СИХ ПОР!»

— Тема Олимпиады сейчас в хоккее главная. Отпустит на Игры-2018 НХЛ своих игроков или нет?

— Мне посчастливилось сыграть на трех Олимпиадах, это незабываемо. Но хоккей за океаном — прежде всего бизнес. Там считают каждый цент. Если они прервут чемпионат НХЛ хотя бы дней на десять, то это время займет баскетбол, американский футбол, и зритель покинет хоккейную систему координат. Вернуть его будет трудно. Но если стороны придут к взаимовыгодному компромиссу, мы увидим в Корее лучших игроков мира. Одного хотения и желания в этом вопросе мало. Я, конечно, за участие всех сильнейших в Олимпиаде.

— Сидни Кросби мечтает о третьей золотой олимпийской медали, а ему НХЛ ставит шлагбаум. Ни в какие ворота не лезет!

— Это наше российское восприятие вопроса. Для нас Олимпиада — самый главный турнир. А для энхаэловцев основное место работы — клубы, которые платят им деньги. Реальный бизнес. Возьмем Уэйна Гретцки, так и не ставшего в карьере олимпийским чемпионом. Однако за океаном его величие от этого не уменьшилось. То же самое и с Павлом Буре, Марселем Дионом… А есть игроки, калибром куда меньше, но обладающими многими титулами и регалиями. Это хоккей, командный вид спорта.

— Юрзинов рассказывал, в Нагано вы жили не в олимпийском деревне, а в отеле.

— Нет, в олимпийской деревне, но в спартанских условиях. С Сочи не сравнить. Там, в Японии, этому вопросу не придавали значения. Еще раз повторю: я благодарен судьбе за то, что подарила мне три Олимпиады.

— В Солт-Лейк-Сити-2002 был гол Самсонова в полуфинале, который не увидел американский судья Макрири?

— Думаю, был. Я находился на поле и все видел. Но больше зацепила игра с чехами вчтевретьфинале. «Сопли» Ягра и Гашека, которому забил Макс Афиногенов.

— Без энхаэловцев шансы у сборной России выше, чем с ними?

— Олимпийский турнир специфичен. Все решает одна игра. Как правило, четвертьфинал. С энхаэловцами у нас мощная атака, квалифицированная — хоть и без имен — оборона, ребята играть умеют, плюс прекрасный вратарь. А в КХЛ «зажигают» Паша Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин….

— Они ведь не молоды, неизвестно, что с ними будет в следующем сезоне…

— А Ягр еще старше, но до сих пор феерит во «Флориде»!

«МОЗЯКИН — ВЕЛИКИЙ ИГРОК. КХЛ — ЕГО ЛИГА»

— Ходите на матчи КХЛ?

— Часто бываю на «Динамо», иногда на ЦСКА.

— Объясните снайперский феномен Мозякина, который в этом сезоне бьет рекорд за рекордом…

— А что тут объяснять? Сергей — великий игрок, КХЛ — его лига. Его звено — индустрия по производству голов. Все роли распределены. Когда играет «Магнитка», включаю телевизор и засматриваюсь на Мозякина и его партнеров, жду от них чуда.

— Кто выиграет регулярный чемпионат? А кто — Кубок Гагарина?

— Думаю, СКА. Все мы ждем финал СКА — «Магнитка». Хотя нельзя исключать неожиданности.

— В чем секрет преображения Ковальчука в нынешнем сезоне?

— И вы туда же. Мне тут позвонили ваши коллеги: «Объясните ренессанс Кови». Ответил, что многое изменилось в приходом в СКА Дацюка, взявшего на себя многие важные функции.

— Много россиян окажется в «Лас-Вегасе» — новом клубе, где вы — один из совладельцев?

— В клубе грамотный генеральный менеджер Джорж Макфи. Скауты работают по сему миру. Ни один перспективный игрок не остается незамеченным. Даже в Хабаровске.

— Часто планируете бывать в Лас-Вегасе?

— Я туда люблю приезжать, ведь играл там в 1994 году — во время локаута в НХЛ. Да и вообще стараюсь посещать крупные мероприятия.

— Почему же тогда на баскетбольный Матч звезд в Сочи не поехали?

— Потому что проводил в Москве мастер-класс. А ведь президент РФБ Андрей Кириленко приглашал….

— На домашний чемпионат мира по футболу ходить собираетесь?

— Хотел бы. Да цены на билеты больно кусаются. Будут думать, где их достать….