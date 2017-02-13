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13 февраля 2017, 18:34 | Хоккей | Sports.kz

«Сарыарка» обыграла «Рязань» в матче ВХЛ

В матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с «Рязанью», пишет Sports.kz.

В первом периоде карагандинец Тигран Манукян открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры на шайбу Кирилла Старцева из «Рязани» ответили Александр Юксеев и Даниил Ердаков из «Сарыарки».

17 февраля в Караганде «Сарыарка» сыграет со «Звездой» из Чехова.

«Сарыарка» — «Рязань» 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы:
1:0 — 09:39 Манукян (Желнеровский, Груздев). В равенстве
1:1 — 44:20 Старцев (Рукин). В равенстве
2:1 — 57:47 Юксеев (Сиксна, Копытин). В равенстве
3:1 — 58:29 Ердаков (Ломако). В равенстве

Вратари: Гелашвили — Красоткин
Штраф: 6:6 (4:2, 0:2, 2:2).

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