Поэтому и вошли в предлагаемый вниманию отечественных любителей хоккея с шайбой обзор встречи, достаточно далеко отстоящие друг от друга по датам их проведения.



Всего же этот временной отрезок в три календарных недели вместил в себя 13 поединков хоккейного чемпионата Казахстана, в которых гости выглядели агрессивнее хозяев ледовых площадок. В пользу приезжих дружин завершились 8 матчей, пусть и 2 из них — в овертайме. Игравшие дома команды, соответственно, 5 раз уходили со льда победителями.



«Астана», проведшая за отчетный период три поединка, играла неровно. Сначала — поражения дома от одноименного с южной столицей коллектива (3:7) и на выезде от «Иртыша» (1:2), затем — пусть и не совсем полновесный реванш (1:0) в чрезвычайно «засушливом» поединке в том же Павлодаре. «Алтай Торпедо» успел за это время провести сразу четыре встречи в Усть-Каменогорске, и вряд ли восточноказахстанцы особо довольны их исходами. Сначала «алтайцы» дважды без вопросов уступили дома «Бейбарысу» (0:3 и 1:6 — во втором матче дубли исполнили форварды гостей Максим Шарифьянов и Александр Журун), затем поровну поделили там турнирные баллы с «Горняком» (1:2 и 3:2). «Мамлюки» после визита на Рудный Алтай успели еще сгонять в Алматы, где обменялись победами с местной дружиной — 1:4 и 2:0. Выигрыш «Алматы» в первом матче, кстати, прервал восьмиматчевую победную серию атыраусцев. Во второй встрече гости взяли верх в немалой степени из-за уверенной игры голкипера Артема Микушина, записавшего на свой счет уже шестой «сухарь» в турнире. Без особого успеха погостил в Темиртау у одноименной команды лидер регулярного турнира «Арлан» — 0:2 и 4:3 (в овертайме). «Кулагер» принимал визитеров из «Номада» и поделил очки с «кочевниками» — 3:2 и 2:4.



Всего в течение обозначенного выше временного отрезка в рамках продолжающегося чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой было зафиксировано 59 заброшенных шайб. Или — около 4,54 взятий ворот за игру в среднем. Так себе результативность, что и говорить. Достаточно вспомнить, что 19-я по счету хоккейная неделя дала показатель в 4,9 забрасываемых за матч шайб — и она считалась весьма не богатой на события… При этом хозяева ледовых площадок забросили за прошедшие 13 поединков всего-то лишь 24 шайбы (примерно 1,69 взятий чужих ворот за игру). Гости забивали несколько интенсивнее — на их счету 35 голов. Что составляет цифру примерно в 2,69 заброшенных за матч шайб — ровно на одну больше, чем у хозяев ледовых площадок, в среднем.



В споре самых метких снайперов открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона 2016/2017 годов продолжает уверенно лидировать нападающий «Темиртау» Дмитрий Орлов. На счету этого форварда на данный момент 48 результативных баллов (14 заброшенных шайб и 34 голевые передачи), набранные в 41 поединке. На втором месте идет нападающий «Кулагера» Максим Волков, набравший 41 очко (15+26) в 44 сыгранных матчах. Несколько отстает от товарища по команде еще один северянин Ильгиз Нуриев, который в тех же 44 встречах забросил 15 шайб и исполнил 24 ассиста — итого 39 результативных баллов. Стоит отметить и показатель Константина Савенкова из «Арлана», который отыграл 36 поединков в турнире, забросив в них 17 шайб и отдав 21 голевую передачу — всего 38 очков в зачет спора лучших бомбардиров соревнования. Самыми меткими снайперами турнира являются на данный момент сразу четыре игрока, забросившие по 20 шайб, — Евгений Чемерилов («Арлан» / «Кулагер») в 32 поединках, Константин Баранов («Бейбарыс») в 39 матчах, Илья Серегин («Темиртау») в 40 встречах и Игор Халас («Иртыш») в 44 играх. Среди ассистентов соревнования лучший показатель у лидера спора бомбардиров Орлова (34), а далее следуют Антон Соколов («Темиртау», 27 результативных передач в 40 играх) и второй в списке лучших бомбардиров Волков (26). Что касается эффективнее других играющих у чужих ворот защитников чемпионата, то на данный момент лидером среди них является Сергей Егоров из «Алматы», набравший 28 очков (10+18) в 45 сыгранных в турнире матчах.