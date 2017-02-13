Обзор дня: парни, которые просто хотят играть

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Победа в Евротуре — это, конечно, хорошо. Но это пока все-таки Евротур, и больше ничего. Я с удивлением узнал, что мы, оказывается, четыре года не выигрывали этот турнир. Но это не значит, что последние четыре года мы двигались «не туда».

Я рад за парней, которые выиграли этап, но они просто здорово показали себя на качественной тренировке с отличным спаррингом. Мы поняли, что Анатолия Голышева неправильно используют в «Автомобилисте», Егор Рыков достоин 20 минут в СКА, а про Кирилла Капризова вообще ничего нового не узнали.

Чемпионат мира (да и то не каждый), а также Олимпиада и Кубок мира, если он еще будет проходить — вот настоящие тесты. Там собираются все сильнейшие в мире, а Евротур показал только одну, но важную вещь. В стране есть парни, которые хотят играть за сборную, и стоит наконец отказаться от тех, кто делает одолжение, приезжая на сборы национальной команды.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ.

В понедельник возобновляется чемпионат КХЛ, и первый же матч привлекает внимание. Это только кажется, что у «Локомотива» нет мотивации биться с «Адмиралом». Еще какая мотивация! Третье место на Западе — это легкий соперник в первом раунде и отличная подготовка ко второму этапу.

Я был на тренировке «Адмирала» во время этой паузы, и команда меньше всего напоминала коллектив, у которого впереди три серьезных теста. В хорошем смысле. Все улыбаются, уверены в себе. Александр Андриевский объясняет, что главное — характер, и он верит в своих парней. Иностранцы веселятся, российские парни трудятся сосредоточено.

Положение у «Адмирала» не такое уж и плохое. Есть шанс оступиться, но там о таком, понятное дело, не думают. Будет очень хороший матч, тем более, что в этом сезоне дальневосточники играют скучно крайне редко.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

Талантливый Егор Коршков наконец восстановился и провел матч за команду МХЛ «Локо». Напомним, что два месяца назад нападающий получил тяжелейшую травму — сломал малую берцовую кость. Но там был целый букет повреждений, из-за которых лечиться было тяжело. Точнее возвращаться на лед.

Насколько мне известно, даже сейчас Егор испытывает болевые ощущения, но это нормально. Тут важен другой момент. Тяжелая травма — это испытание для каждого хоккеиста. И вопрос не в том, срастется ли кость. Важна психология. Будет ли игрок думать об этой травме, не начнет ли беречь себя. Я знаю игроков в лиге, которые до конца ментально не смогли восстановиться после тяжелых повреждений и заметно сдавали.