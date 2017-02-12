Юниорская сборная России до 17 лет проиграла чехам на Турнире пяти наций
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты юниорской (игроки не старше 17 лет) сборной России уступили сверстникам из Чехии в заключительном матче Турнира пяти наций, который прошел в Брно (Чехия).
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев льда. Единственную шайбу в составе россиян забросил Александр Хованов (18-я минута).
Россияне с тремя поражениями и одной победой над сборной Швеции (6:0) заняли последнее место на турнире.
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