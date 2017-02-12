«Номад» взял реванш у «Кулагера» в матче чемпионата РК

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Петропавловцы забросили на две шайбы меньше астанчан и потерпели поражение в домашнем матче.



«Кулагер» — «Номад» 2:4 (0:1; 1:1; 1:2).



Шайбы:

0:1 — 10:03 Верещагин (Хамматов, Асетов). В равенстве

1:1 — 30:10 Волоков (Нуриев). В равенстве

1:2 — 38:02 Гренц (Ибрайбеков, Евдокимов). В большинстве

1:3 — 50:53 Асетов (Степаненко, Евдокимов). В равенстве

1:4 — 52:13 Петухов (Севостьянов, Ибрайбеков). В равенстве

2:4 — 56:57 Воронин (Егоров, Горечишников). В большинстве



Вратари: Янков — Мальгин.