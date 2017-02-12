«Номад» взял реванш у «Кулагера» в матче чемпионата РК
В повторном матче чемпионата РК петропавловский «Кулагер» проиграл столичному «Номад».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Петропавловцы забросили на две шайбы меньше астанчан и потерпели поражение в домашнем матче.
«Кулагер» — «Номад» 2:4 (0:1; 1:1; 1:2).
Шайбы:
0:1 — 10:03 Верещагин (Хамматов, Асетов). В равенстве
1:1 — 30:10 Волоков (Нуриев). В равенстве
1:2 — 38:02 Гренц (Ибрайбеков, Евдокимов). В большинстве
1:3 — 50:53 Асетов (Степаненко, Евдокимов). В равенстве
1:4 — 52:13 Петухов (Севостьянов, Ибрайбеков). В равенстве
2:4 — 56:57 Воронин (Егоров, Горечишников). В большинстве
Вратари: Янков — Мальгин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter