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12 февраля 2017, 16:36 | Хоккей | Sports.kz

«Номад» взял реванш у «Кулагера» в матче чемпионата РК

В повторном матче чемпионата РК петропавловский «Кулагер» проиграл столичному «Номад».

В повторном матче чемпионата РК петропавловский <span class=error>Кулагер</span> проиграл столичному <span class=error>Номад</span>. Увеличить
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Петропавловцы забросили на две шайбы меньше астанчан и потерпели поражение в домашнем матче.

«Кулагер» — «Номад» 2:4 (0:1; 1:1; 1:2).

Шайбы:
0:1 — 10:03 Верещагин (Хамматов, Асетов). В равенстве
1:1 — 30:10 Волоков (Нуриев). В равенстве
1:2 — 38:02 Гренц (Ибрайбеков, Евдокимов). В большинстве
1:3 — 50:53 Асетов (Степаненко, Евдокимов). В равенстве
1:4 — 52:13 Петухов (Севостьянов, Ибрайбеков). В равенстве
2:4 — 56:57 Воронин (Егоров, Горечишников). В большинстве

Вратари: Янков — Мальгин.

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