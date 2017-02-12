Обзор дня: перерождение Голышева

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Интересно будет посмотреть, как теперь сыграют за свои клубы Анатолий Голышев и Кирилл Капризов, разрывающие всех в Евротуре. Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов уже откликнулся и посоветовал Голышеву также выкладываться в клубе. Но это ведь не так. Просто от Анатолия в национальной команде требуют показывать другой хоккей. В «Автомобилисте» ему не советуют идти вперед и давить, а просят играть в откат, главное «чтобы чего не вышло». И, конечно, не стоит забывать, что у Анатолия в «Автомобилисте» нет такого партнера, как Капризов. В воскресенье сборная может победить в общем зачете Евротура, и тогда Олег Знарок окажется в сложнейшем положении. Голодная молодежь выиграла два турнира, а сытые игроки проиграли Кубок Первого канала. В Кельне же нужны будут голодные.

ТРАВМА СВЕТЛАКОВА.

Есть соблазн обвинить кого-то в травме Андрея Светлакова, полученной в сборной, но ведь виноватых нет. Это просто несчастный случай, который привел к очередному сотрясению. Даже если оно было не сильным, то пугает их количество — четвертое за короткое время. Воскресный матч Андрей пропустит, а потом еще будет восстанавливаться в Москве. Есть такие хоккеисты, которые постоянно попадают в тяжелые ситуации. И Андрей один из них. Конечно, легко советовать действовать внимательно, контролировать окружающую обстановку, но это был бы другой Светлаков. Этот получает удары в голову и выбывает из-за травмы. Говорят, ах, Знарок, мог бы не звать форварда, но это бы ничего не изменило.

СОВЕТ «АК БАРСА».

Хоккейный клуб «Ак Барс» советует своим болельщикам не ехать на матч в Уфу, который состоится 14 февраля. Мол, есть угроза столкновений. К счастью, не с хоккейными болельщиками, а с футбольным фанатьем. Вот почему нельзя никоим образом пускать футбольный мусор к нам в хоккей. И служба безопасности КХЛ должна не журналистов с маскотами контролировать, а заниматься этими вопросами. По мне, так этот случай с возможным отказом от поездки в Уфу находится на одной полке вместе с посещением так называемых «болельщиков» раздевалки «Спартака». Давайте еще файеры жечь на хоккейный аренах.