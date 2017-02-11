«Зенит» в Казани обыграл «Факел»

Набрав 55 очков, казанцы продолжают уверенно лидировать в чемпионате России с 19 победами в 19 матчах. В следующем туре 19 февраля «Зенит» сыграет в Москве с «Динамо».

«Зенит» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

Самые результативные: «Зенит» — Михайлов (11), Леон (21); «Факел» — Власов (7), Кимеров (7).