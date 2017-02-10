Суд признал банкротом хоккейный клуб «Кубань»

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Конкурсным управляющим ХК «Кубань» назначили Александра Червякова из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», передает Российское агентство правовой и судебной информации.

По словам временного управляющего Ольги Кругловой, общая сумма требований кредиторов клуба, включенных в реестр, составила 91,4 млн рублей.

Как писали Юга.ру, летом 2015 года ХК «Кубань» объявил о том, что не будет участвовать в чемпионате Высшей хоккейной лиги в сезоне-2015/16.

В июле 2016 года ХК «Кубань» погасил долги по зарплате перед сотрудниками. Чтобы выручить на это средства в размере 9 млн рублей, клуб продал спортивный инвентарь, медицинское оборудование и автопарк, который был арестован судебными приставами еще в 2015 году.

В конце января 2017 года хоккейный клуб попросил признать себя банкротом.