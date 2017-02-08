Ротенберг: НХЛ выдвигает неприемлемые условия по проведению матча с чемпионом КХЛ

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Ранее экс-президент КХЛ Александр Медведев заявил, что НХЛ несколько лет назад заблокировала матчи клубов КХЛ в США, в том числе выставочные матчи с «Нью-Йорк Рейндежрс».

«Мы предлагали Гэри Бэттмену неоднократно провести матч между победителем КХЛ и НХЛ. Сегодня НХЛ выставляет такие условия, на которые просто мы не можем пойти. Это касается финансовых запросов. Запросы ничем не обоснованные. Мы защищаем свои интересы», — сказал Ротенберг журналистам.

«Можем пойти на компромисс, когда вкладываем 50 на 50 совместно и делим также расходы 50 на 50, но если нам выставляют цифру, за которую можно построить не один каток в нашей стране, за такую цифру лучше заниматься нашими внутренними вопросами и вкладывать в детский хоккей», — отметил Ротенберг.