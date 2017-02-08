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8 февраля 2017, 19:05 | Хоккей | Р-Спорт

Ротенберг: НХЛ выдвигает неприемлемые условия по проведению матча с чемпионом КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выдвигает неприемлемые условия по проведению матча между сильнейшими клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и НХЛ, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

С. -ПЕТЕРБУРГ 8 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>. Руководство Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) выдвигает неприемлемые условия по проведению матча между сильнейшими клубами Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) и <span class=error>НХЛ</span> заявил первый <nobr>вице-президент</nobr> Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) Роман Ротенберг. Увеличить
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Ранее экс-президент КХЛ Александр Медведев заявил, что НХЛ несколько лет назад заблокировала матчи клубов КХЛ в США, в том числе выставочные матчи с «Нью-Йорк Рейндежрс».

«Мы предлагали Гэри Бэттмену неоднократно провести матч между победителем КХЛ и НХЛ. Сегодня НХЛ выставляет такие условия, на которые просто мы не можем пойти. Это касается финансовых запросов. Запросы ничем не обоснованные. Мы защищаем свои интересы», — сказал Ротенберг журналистам.

«Можем пойти на компромисс, когда вкладываем 50 на 50 совместно и делим также расходы 50 на 50, но если нам выставляют цифру, за которую можно построить не один каток в нашей стране, за такую цифру лучше заниматься нашими внутренними вопросами и вкладывать в детский хоккей», — отметил Ротенберг.
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