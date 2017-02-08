Сборная России по хоккею завоевала золото Универсиады
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России победили команду Казахстана со счетом 1:0 в финальном матче Универсиады в казахстанской
Алма-Ате.
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Шайбу на 42-й минуте встречи забросил Даниил Ильин. Бронзовыми призерами Универсиады стали канадцы.
Финал хоккейного турнира закрыл соревновательную программу Универсиады, сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье — сборная Южной Кореи (11,5,5).
Церемония закрытия Универсиады-2017 состоится позднее в среду.
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