Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/28703913/
8 февраля 2017, 15:06 | Хоккей | Sports.kz

Казахстанские хоккеисты проиграли России в финале Универсиады-2017

Хоккеисты студенческой сборной Казахстана в финальном матче турнира Универсиады-2017 в Алматы уступили россиянам — 0:1, сообщает Sports.kz.

Хоккеисты студенческой сборной Казахстана в финальном матче турнира Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> уступили россиянам — 0:1 сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первый период соперники завершили с нулями на табло, во второй двадцатиминутке голкиперам обеих команд также удалось оставить свои ворота «сухими». В начале третьего периода россияне организовали атаку на ворота Сергея Кудрявцева, которая завершилась заброшенной шайбой в исполнении Даниила Ильина. Этот гол стал единственным в матче.

Таким образом, по итогам мужского хоккейного турнира «золото» завоевали россияне, серебряные медали — у казахстанцев, а обладателями бронзовых наград стали канадцы.

Казахстан — Россия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Шайба:
0:1 — 41:32 Ильин. В равенстве.

Вратари: Кудрявцев — Андрюхов
Штрафы: 8:14 (2:6, 4:6, 2:2).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
07 февраля

Казахстанские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал Универсиады-2017

Джейкобсу подсказали, как побить Головкина

Головкин продемонстрировал силу удара обеих рук