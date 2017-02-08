Канадские хоккеисты стали бронзовыми призерами Универсиады-2017 в Алматы
Студенческая сборная Канады выиграла бронзовые медали мужского хоккейного турнира зимней Универсиады-2017, сообщает Sports.kz.
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В матче за третье место канадцы обыграли команду Чехии со счетом 4:3.
Золотые и серебряные награды оспорят Казахстан и Россия. Игра начнется в 15:00.
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