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https://sport.mail.ru/news/hockey/28700029/
8 февраля 2017, 10:51 | Хоккей | Sports.kz

Канадские хоккеисты стали бронзовыми призерами Универсиады-2017 в Алматы

Студенческая сборная Канады выиграла бронзовые медали мужского хоккейного турнира зимней Универсиады-2017, сообщает Sports.kz.

Студенческая сборная Канады выиграла бронзовые медали мужского хоккейного турнира зимней Универсиады-2017 сообщает Sports.kz. Увеличить
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В матче за третье место канадцы обыграли команду Чехии со счетом 4:3.

Золотые и серебряные награды оспорят Казахстан и Россия. Игра начнется в 15:00.

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